Ο αρχηγός του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) στην Τουρκία, Οζγκιούρ Οζέλ, απαντώντας στην πρόταση του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για μια «συμμαχία Τούρκων, Κούρδων και Αράβων» διεμήνυσε ότι η μοναδική αδιαπραγμάτευτη «στέγη» για τη χώρα είναι η Δημοκρατία, απορρίπτοντας κάθε σενάριο που βασίζεται σε εθνοτικές ή θρησκευτικές διακρίσεις.

Σύμφωνα με τον διαδικτυακό τουρκικό Τύπο, μιλώντας κατά την έναρξη της πορείας για την 103η επέτειο της Μεγάλης Επίθεσης (Büyük Taarruz) στο Άφιον Καραχισάρ, ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Οζγκιούρ Οζέλ, είπε πως «σε αυτή τη χώρα, η αδιαπραγμάτευτη στέγη είναι η στέγη της Δημοκρατίας. Αυτή η Δημοκρατία κατακτήθηκε με το σύνθημα της πλήρους ανεξαρτησίας».

Απαντώντας στην πρόταση Ερντογάν περί «συμμαχίας» επεσήμανε πως «ο θεμέλιος λίθος της είναι η πίστη όλων, Τούρκων, Κούρδων, Αράβων, Λαζών, Κιρκασίων, και όλων των άλλων, σε αυτή τη Δημοκρατία, με δεσμούς ισότιμης ιθαγένειας. Δεν μπορείτε ούτε να αγνοείτε τους υπόλοιπους απαριθμώντας μόνο Τούρκους, Κούρδους και Άραβες, ούτε να ονειρεύεστε ξεχωριστές δομές που βασίζονται σε αυτούς».

Ο κ. Οζέλ συνέδεσε την πρωτοβουλία Ερντογάν με ξένες επιρροές, κάνοντας λόγο για «δηλώσεις του Αμερικανού Πρέσβη» και παλαιότερα σχέδια όπως το «Σχέδιο της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής», στο οποίο ο κ. Ερντογάν είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι ήταν «συμπρόεδρος».

Σε ομιλία του στο 32ο Συνέδριο Διαβούλευσης του κόμματός του (AKP) στην Κιζίλτζαχαμάμ της Άγκυρας, ο Τούρκος Πρόεδρος είχε αναφέρει πως «όταν εμείς, δηλαδή οι Τούρκοι, οι Κούρδοι και οι Άραβες, συνάψαμε συμμαχία, ο άνεμος από τα άλογά μας έφερε δροσερό αεράκι από τη Θάλασσα της Κίνας μέχρι την Αδριατική. Ο ήχος των σπαθιών έφερε ειρήνη σε αυτή την περιοχή».

Ο κ. Ερντογάν μίλησε για "τρομοκρατία των τελευταίων 41 ετών" που απέτυχε να διαιρέσει τη χώρα, αλλά κατάφερε να «σπείρει διχόνοια μεταξύ Τούρκων και Κούρδων».

«Σήμερα, χαλάμε αυτό το βρώμικο παιχνίδι. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Σήμερα, Τούρκοι και Κούρδοι αγκαλιάζονται ξανά εγκάρδια χωρίς εμπόδια», είπε.

Μετά την απάντηση του κ. Οζέλ, ο Πρόεδρος Ερντογάν φέρεται να δήλωσε πως «τα μηνύματά μας για μια συμμαχία Τούρκων-Κούρδων-Αράβων ανησύχησαν σοβαρά τους σημερινούς εκπροσώπους του μονοκομματικού φασισμού. Αγνώμονες!».

Διαβάστε επίσης: Οι σχέσεις με Ισραήλ να χρησιμοποιηθούν για «χαλιναγώγησή» του, λέει ο Φιντάν

Πηγή: ΚΥΠΕ