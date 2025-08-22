Ο επικεφαλής της βρετανικής διπλωματίας Ντέιβιντ Λάμι έκρινε πως η κατάσταση λιμού στη Γάζα, όπως την κήρυξε επισήμως σήμερα ο ΟΗΕ, συνιστά ένα «ηθικό σκάνδαλο», εκτιμώντας πως η κατάσταση αυτή θα μπορούσε απολύτως να είχε αποφευχθεί.

«Η άρνηση της ισραηλινής κυβέρνησης να επιτρέψει να εισέλθει επαρκής βοήθεια στη Γάζα προκάλεσε αυτήν την καταστροφή ανθρώπινης προέλευσης. Είναι ένα ηθικό σκάνδαλο», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών σε ένα δελτίο Τύπου.

Έπειτα από μήνες προειδοποιήσεων, ο ΟΗΕ κήρυξε σήμερα επισήμως την κατάσταση λιμού στο κυβερνείο της Γάζας (βόρεια), που ανήκει στον υπό πολιορκία παλαιστινιακό θύλακα.

Σύμφωνα με τους ειδικούς του, περισσότεροι από μισό εκατομμύριο άνθρωποι βρίσκονται αντιμέτωποι με «καταστροφικές» συνθήκες, δηλαδή το υψηλότερο επίπεδο επισιτιστικής κρίσης, σύμφωνα με τον οργανισμό IPC, μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από τον λιμό και τον θάνατο.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση μπορεί και πρέπει να δράσει αμέσως για να εμποδίσει την κατάσταση από το να επιδεινωθεί περαιτέρω», επιτρέποντας την «ανεμπόδιστη μεταφορά» τροφίμων, καυσίμων και φαρμάκων, δήλωσε ο Λάμι.

«Πρέπει να επιτραπεί στον ΟΗΕ και τις διεθνείς ΜΚΟ να εκτελούν το κρίσιμο ανθρωπιστικό έργο τους χωρίς κανένα πρόσκομμα», συμπλήρωσε ο ίδιος, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για άμεση κατάπαυση του πυρός.

Το Ισραήλ αμέσως απέρριψε την έκθεση του ΟΗΕ, που, όπως είπε, βασίζεται σε «ψέματα» και είναι «κομμένη και ραμμένη» στα μέτρα της Χαμάς, της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης, η άνευ προηγουμένου επίθεση της οποίας την 7η Οκτωβρίου του 2023 οδήγησε στον πόλεμο.

Ο Λάμι ζήτησε επίσης «το τέλος της στρατιωτικής επιχείρησης στην Πόλη της Γάζας, που αποτελεί το επίκεντρο του λιμού» και το μόνο που κάνει είναι «να επιδεινώνει μια ήδη καταστροφική κατάσταση, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- AFP

