Η έγκριση των σχεδίων του Ισραήλ για την κατασκευή εποικισμών στην περιοχή E1, ανατολικά της Ιερουσαλήμ «είναι απαράδεκτη και αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου» επισημαίνουν σε κοινή τους δήλωση οι Υπουργοί Εξωτερικών 25 χωρών περιλαμβανομένης και της Κύπρου. Στην κοινή δήλωση που υπογράφει και η Ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, οι ΥπΕξ καλούν επίσης το Ισραήλ να αποσύρει τον σχεδιασμό εποικισμού τονίζοντας ότι τέτοιου είδους ενέργειες «υπονομεύουν την ασφάλεια και υποδαυλίζουν τη βία».

Συγκεκριμένα την κοινή δήλωση υπογράφουν οι υπουργοί Εξωτερικών της Αυστραλίας, του Βελγίου, της Γαλλίας, της Δανίας, της Ελλάδας, της Εσθονίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιαπωνίας, της Ιρλανδίας, της Ισλανδίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, του Καναδά, της Κύπρου, της Λετονίας, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου, της Μάλτας, της Νορβηγίας, της Ολλανδίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Σλοβενίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας, αλλά και η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβάστε επίσης: Έκθεση «λιμός στη Γάζα» - «Ψέματα Χαμάς» λέει το Ισραήλ

Η δήλωση έχει ως εξής:

«Η έγκριση των σχεδίων για την κατασκευή εποικισμών στην περιοχή E1, ανατολικά της Ιερουσαλήμ, από την Ανώτατη Επιτροπή Σχεδιασμού (Higher Planning Committee) του Ισραήλ είναι απαράδεκτη και αποτελεί παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Καταδικάζουμε την εν λόγω απόφαση και ζητούμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την άμεση ανάκλησή της.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Smotrich, το συγκεκριμένο σχέδιο θα καταστήσει αδύνατη τη λύση των δύο κρατών, διχοτομώντας ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος και περιορίζοντας την πρόσβαση των Παλαιστινίων στην Ιερουσαλήμ. Τέτοιου είδους ενέργειες δεν αποφέρουν κανένα όφελος στον ισραηλινό λαό. Αντιθέτως, υπονομεύουν την ασφάλεια, υποδαυλίζουν τη βία και την αστάθεια και μας απομακρύνει από την προοπτική της ειρήνης.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ έχει ακόμη τη δυνατότητα να σταματήσει τη συνέχιση του σχεδίου E1. Την ενθαρρύνουμε να το αποσύρει επειγόντως.

Μονομερείς ενέργειες της ισραηλινής κυβέρνησης υπονομεύουν την κοινή μας επιθυμία για ασφάλεια και ευημερία στη Μέση Ανατολή. Η ισραηλινή κυβέρνηση πρέπει να τερματίσει την κατασκευή εποικισμών, σύμφωνα με το Ψήφισμα 2334 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και να άρει τους οικονομικούς περιορισμούς που έχει επιβάλει στην Παλαιστινιακή Αρχή».

Απορρίπτει το Ισραήλ την καταδικαστική δήλωση από χώρες εντός και εκτός ΕΕ για σχέδιο εποικισμού

Το Ισραήλ απέρριψε τη κοινή δήλωση χωρών που τάχθηκαν ενάντια στο νέο σχέδιο εποικισμού στην Ιερουσαλήμ, λέγοντας ότι «απορρίπτει την προσπάθεια επιβολής ξένων επιταγών πάνω του». Υπουργοί Εξωτερικών κρατών μελών της ΕΕ - περιλαμβανομένης της Κύπρου - καθώς και της Αυστραλίας, του Καναδά και του Ηνωμένου Βασιλείου, καταδίκασαν από κοινού το σχέδιο Ε1 του Ισραήλ για ανέγερση νέων οικισμών ανατολικά της Ιερουσαλήμ.

Η υλοποίηση του σχεδίου, το οποίο εγκρίθηκε την Τετάρτη από την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ και έχει καταδικαστεί ευρέως από πολλές χώρες ανά τον κόσμο, θα διχοτομήσει τη Δυτική Όχθη και θα την αποκόψει από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, κατακερματίζοντας την περιοχή όπου οι Παλαιστίνιοι επιδιώκουν να δημιουργήσουν ανεξάρτητο κράτος.

Το Ισραήλ κατέλαβε την Δυτική Όχθη, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη Γάζα στον πόλεμο του 1967 και έχει επεκτείνει τους οικισμούς στη Δυτική Όχθη, ενώ συνεχίζει τον πόλεμό στη Γάζα. Περίπου 700.000 Ισραηλινοί έποικοι ζουν τώρα ανάμεσα σε 2,7 εκατομμύρια Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

«Το ιστορικό δικαίωμα των Εβραίων να ζουν οπουδήποτε στη Γη του Ισραήλ - τη γενέτειρα του εβραϊκού λαού - είναι αδιαμφισβήτητο», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ ενεργεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

«Ο εβραϊκός λαός είναι ο αυτόχθων λαός της Γης του Ισραήλ. Σε καμία στιγμή της ιστορίας δεν υπήρξε ποτέ παλαιστινιακό κράτος και οποιαδήποτε προσπάθεια να υποστηριχθεί το αντίθετο δεν έχει νομική, πραγματική ή ιστορική βάση», προσθέτει η δήλωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

