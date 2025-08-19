Η χθεσινή επίσκεψη του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, πλαισιωμένου από μια ισχυρή ομάδα Ευρωπαίων ηγετών, φαίνεται να σηματοδοτεί μια πιο αισιόδοξη σελίδα για την Ουκρανία, σε σύγκριση με την αποτυχημένη του εμφάνιση τον περασμένο Φεβρουάριο.

Μια καλύτερη μέρα για το Κίεβο



Η συνάντηση της Δευτέρας ξεπέρασε τις αρχικές προσδοκίες. Ο Ντόναλντ Τραμπ έδειξε διατεθειμένος να εξετάσει το ενδεχόμενο παροχής εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ουκρανία, ενώ μάλιστα ισχυρίστηκε ότι και ο Βλαντιμίρ Πούτιν συμφωνεί με την κατεύθυνση αυτή. Παρά τα θετικά σημάδια, δεν υπήρξε συγκεκριμένη δέσμευση από την πλευρά του Αμερικανού ηγέτη ούτε λεπτομέρειες για τον τρόπο υλοποίησης των εγγυήσεων.



Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι ήταν η «καλύτερη» συνάντηση που είχε ποτέ με τον Αμερικανό ομόλογό του, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες ήταν «εποικοδομητικές» και «συγκεκριμένες». Είπε επίσης ότι έδειξε στον Τραμπ «πολλές λεπτομέρειες» πάνω σε έναν χάρτη του πεδίου της μάχης.



Ο Τραμπ φάνηκε ξεκάθαρα επηρεασμένος από τις συνομιλίες του με τον Πούτιν στην Αλάσκα την περασμένη Παρασκευή και επανέλαβε αρκετές φορές ότι ο τερματισμός του πολέμου εξαρτάται «και από τον Ζελένσκι και από τον Πούτιν» – και όχι μόνο από τον Πούτιν, που εισέβαλε στην Ουκρανία. Ο Τραμπ δήλωσε επίσης: «Πρέπει επίσης να συζητήσουμε τις πιθανές ανταλλαγές εδαφών, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα γραμμή επαφής – δηλαδή τη ζώνη του πολέμου».





Prior to private discussions in the Oval Office between Trump and Zelenskyy, a large map of Ukraine was positioned opposite Trump and Zelensky’s seats, with eastern areas marked in pink to denote Russian-controlled regions. pic.twitter.com/PcHvvD8e3T — Open Source Intel (@Osint613) August 18, 2025

Με βάση όσα είπαν οι δύο ηγέτες στη συνέχεια, φαίνεται ότι η συνάντηση επικεντρώθηκε σε δύο σημεία: Α) την καθιέρωση εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία Β) τη διοργάνωση μιας τριμερούς συνάντησης ανάμεσα σε Ζελένσκι, Τραμπ και Πούτιν



Δεν υπάρχουν ακόμη λεπτομέρειες για το τι μορφή θα μπορούσαν να έχουν οι εγγυήσεις ασφαλείας, ούτε για το πότε και πού θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η τριμερής συνάντηση.

Για τον Ουκρανό πρόεδρο, ωστόσο, η συνάντηση θεωρείται σαφής επιτυχία. Εμφανώς πιο άνετος και χαμογελαστός, φορώντας αυτή τη φορά κοστούμι –σε αντίθεση με την ανεπίσημη εικόνα του Φεβρουαρίου– ο Ζελένσκι έδειξε να έχει προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της Ουάσιγκτον.

Οι επόμενες κινήσεις



Ο Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιέγραψε τα πιθανά επόμενα βήματα: μια απευθείας συνάντηση Ζελένσκι – Πούτιν, την οποία θα ακολουθούσε τριμερής με τη δική του παρουσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην πρόεδρος είχε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ηγέτη το ίδιο βράδυ.





President Donald J. Trump on the phone with President Putin in the Oval Office. pic.twitter.com/RkWReNAT2b — The White House (@WhiteHouse) August 19, 2025

Η Ουκρανία θα υποσχεθεί να αγοράσει αμερικανικά όπλα αξίας 90 δισ. δολαρίων, με χρηματοδότηση από την Ευρώπη, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας για να εξασφαλίσει εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ σε περίπτωση ειρηνευτικής διευθέτησης με τη Ρωσία, δήλωσε ο Ζελένσκι. «Υπάρχει πράγματι ένα πακέτο με τις προτάσεις μας αξίας 90 δισ.», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος. «Και έχουμε συμφωνίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι όταν ανοίξουν οι εξαγωγές μας, θα αγοράσουν ουκρανικά drones. Αυτό είναι σημαντικό για εμάς».



Αντιδράσεις Ευρωπαίων ηγετών



Η ατμόσφαιρα μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών που συμμετείχαν στη συνάντηση ήταν αισιόδοξη.

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, μίλησε για «αποφασιστικές ημέρες για την Ουκρανία».

Ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ, στενός φίλος του Τραμπ στα γήπεδα γκολφ, έκανε λόγο για «εποικοδομητικές συνομιλίες» και «συμφωνίες σε ζητήματα ασφαλείας».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, σερ Κιρ Στάρμερ, υπογράμμισε ότι η Ουάσιγκτον και οι σύμμαχοί της εργάζονται από κοινού για εγγυήσεις που θα οδηγήσουν σε μια βιώσιμη ειρήνη.





