Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι οι χθεσινές συναντήσεις στην Ουάσιγκτον σηματοδότησαν την πρώτη φορά στα τρία χρόνια πολέμου που «φαίνεται να υπάρχει κάποια κίνηση».

Χαρακτηρίζοντάς τες ως «μεγάλη στιγμή», ο Ρούμπιο είπε στο Fox News ότι οι βασικές συνομιλίες μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ, του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Ευρωπαίων ηγετών και του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ «σημειώνουν πρόοδο», αλλά θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο.

Διαβάστε επίσης: Πίεση Τραμπ-Ευρωπαίων προς Πούτιν για συνάντηση με Ζελένσκι -Τα επόμενα βήματα

Όταν ρωτήθηκε για τις εγγυήσεις ασφαλείας – ένα από τα βασικά αποτελέσματα της ημέρας, στο οποίο ο Τραμπ υποσχέθηκε ότι οι ΗΠΑ θα εμπλακούν – ο Ρούμπιο είπε ότι η Αμερική εργάζεται με τους συμμάχους της για να καθορίσουν ακριβώς τι μορφή θα έχουν.

«Ασχολούμαστε με αυτό αυτή τη στιγμή», είπε.

«Οι Ουκρανοί μας είπαν ότι η ισχυρότερη εγγύηση ασφαλείας που μπορούν να εξασφαλίσουν για το μέλλον τους είναι να έχουν έναν ισχυρό στρατό από εδώ και στο εξής, και αυτό είναι το άλλο δυναμικό στοιχείο που έχει αλλάξει.

Δεν δίνουμε πλέον όπλα στην Ουκρανία. Δεν δίνουμε πλέον χρήματα στην Ουκρανία. Τώρα τους πουλάμε όπλα, και οι ευρωπαϊκές χώρες πληρώνουν μέσω του ΝΑΤΟ.

Χρησιμοποιούν το ΝΑΤΟ για να αγοράσουν τα όπλα και να τα μεταφέρουν στην Ουκρανία. Αυτή είναι μια ακόμη μεγάλη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπιζόταν αυτός ο πόλεμος, μόλις – λίγο πριν – επί της κυβέρνησης Μπάιντεν, για παράδειγμα.»

Πρόσθεσε επίσης ότι η συμφωνία για τα ορυκτά, την οποία υπέγραψε η Ουκρανία τον Φεβρουάριο και περιλαμβάνει ένα νέο ταμείο για επενδύσεις σε ουκρανικά ορυκτά, σπάνιες γαίες και άλλους πολύτιμους φυσικούς πόρους, θεωρείται επίσης εγγύηση ασφαλείας.