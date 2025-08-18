Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν στον Λευκό Οίκο, παρουσία Ευρωπαίων ηγετών, σε μια κρίσιμη στιγμή για την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία. Η συνάντηση συνοδεύτηκε από τη λεγόμενη «οικογενειακή φωτογραφία», όπου ο Ζελένσκι εμφανίστηκε πλάι στον Αμερικανό πρόεδρο, ενώ οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι ηγέτες λειτούργησαν ως «υποστηρικτές» του Ουκρανού προέδρου. Πριν την έναρξη των επίσημων συζητήσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «ο στόχος όλων είναι να σταματήσει η αιματοχυσία και να βρεθεί λύση». Επανέλαβε δε ότι μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και χωρίς κατάπαυση του πυρός, διευκρινίζοντας όμως ότι «αν υπάρξει, τόσο το καλύτερο».

.@POTUS and his fellow world leaders take a Family Photo in Cross Hall at the White House pic.twitter.com/5Mm20sr79Z — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 18, 2025



Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, επαίνεσε τον Τραμπ επειδή «έσπασε το αδιέξοδο με τον Πούτιν» ανοίγοντας τον διάλογο και χαρακτήρισε «ορόσημο» τη διάθεση των ΗΠΑ να συμμετάσχουν σε εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

.@SecGenNATO: "I really want to thank you, President of the United States, dear Donald, for the fact that you, as I said before, broke the deadlock basically with President Putin by starting the dialogue ... From there, here we are today." pic.twitter.com/ZBRIprEXzV — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 18, 2025

Από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ μίλησε για «ιστορικό βήμα» που μπορεί να γίνει προς τις εγγυήσεις ασφαλείας, σε συντονισμό με τη «Συμμαχία των Προθύμων».

Prime Minister @Keir_Starmer: "I think today will be seen as a very important day in recent years in relation to a conflict which has gone on for three and a bit years, and so far nobody has been able to bring it to this point — so I thank you for that." pic.twitter.com/9S6C2HX9iU — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 18, 2025

Στο ίδιο μήκος κύματος, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογράμμισε τη σημασία εγγυήσεων «τύπου άρθρου 5 του ΝΑΤΟ».





🚨 JUST IN: EU Commissioner Ursula von der Leyen PRAISES President Trump for negotiating the largest trade deal in history



$1.5 TRILLION! Just two weeks ago.



Trump responded "We did. I was thinking we are here for a different reason but we just a couple weeks ago made the… pic.twitter.com/3c7sY8fe4w — Nick Sortor (@nicksortor) August 18, 2025

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έκανε λόγο για «ανοιχτό δρόμο προς την ειρήνη», προειδοποιώντας ωστόσο ότι οποιαδήποτε επόμενη συνάντηση θα πρέπει να συνοδευτεί από κατάπαυση του πυρός.

Germany's Merz:



I can't imagine that the next meeting would take place without a ceasefire. pic.twitter.com/5ynkhvJWve — Clash Report (@clashreport) August 18, 2025

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σημείωσε πως οι εγγυήσεις ασφαλείας δεν αφορούν μόνο την Ουκρανία αλλά «ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο», ενώ πρότεινε και τη σύγκληση «τετραμερούς» συνόδου.

NOW: French President Macron says Europe and Ukraine need security guarantees for any peace to last. pic.twitter.com/LExMssKo4Y — Fox News (@FoxNews) August 18, 2025

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι στάθηκε στη «γενναιότητα» των Ουκρανών στο πεδίο της μάχης και τόνισε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε ειρηνευτική λύση,

Italy's Meloni:



We will start with a proposal similar to NATO Article 5 model. pic.twitter.com/DbS1LvXPOo — Clash Report (@clashreport) August 18, 2025

Τέλος ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Σταμπ εκτίμησε ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει επιτευχθεί μεγαλύτερη πρόοδος απ’ ό,τι τα προηγούμενα τρία χρόνια.