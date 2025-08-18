Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν στον Λευκό Οίκο, παρουσία Ευρωπαίων ηγετών, σε μια κρίσιμη στιγμή για την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία. Η συνάντηση συνοδεύτηκε από τη λεγόμενη «οικογενειακή φωτογραφία», όπου ο Ζελένσκι εμφανίστηκε πλάι στον Αμερικανό πρόεδρο, ενώ οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι ηγέτες λειτούργησαν ως «υποστηρικτές» του Ουκρανού προέδρου. Πριν την έναρξη των επίσημων συζητήσεων, ο  Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι «ο στόχος όλων είναι να σταματήσει η αιματοχυσία και να βρεθεί λύση». Επανέλαβε δε ότι μια συμφωνία μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και χωρίς κατάπαυση του πυρός, διευκρινίζοντας όμως ότι «αν υπάρξει, τόσο το καλύτερο».


Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, επαίνεσε τον Τραμπ επειδή «έσπασε το αδιέξοδο με τον Πούτιν» ανοίγοντας τον διάλογο και χαρακτήρισε «ορόσημο» τη διάθεση των ΗΠΑ να συμμετάσχουν σε εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ μίλησε για «ιστορικό βήμα» που μπορεί να γίνει προς τις εγγυήσεις ασφαλείας, σε συντονισμό με τη «Συμμαχία των Προθύμων».

Στο ίδιο μήκος κύματος, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογράμμισε τη σημασία εγγυήσεων «τύπου άρθρου 5 του ΝΑΤΟ».

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έκανε λόγο για «ανοιχτό δρόμο προς την ειρήνη», προειδοποιώντας ωστόσο ότι οποιαδήποτε επόμενη συνάντηση θα πρέπει να συνοδευτεί από κατάπαυση του πυρός.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σημείωσε πως οι εγγυήσεις ασφαλείας δεν αφορούν μόνο την Ουκρανία αλλά «ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο», ενώ πρότεινε και τη σύγκληση «τετραμερούς» συνόδου.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι στάθηκε στη «γενναιότητα» των Ουκρανών στο πεδίο της μάχης και τόνισε ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε ειρηνευτική λύση,

Τέλος ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Σταμπ εκτίμησε ότι τις τελευταίες δύο εβδομάδες έχει επιτευχθεί μεγαλύτερη πρόοδος απ’ ό,τι τα προηγούμενα τρία χρόνια.