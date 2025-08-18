Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πρόκειται να συναντήσει τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στις 8:15 μ.μ. ώρα Κύπρου στον Λευκό Οίκο, προτού πλαισιωθούν από άλλους Ευρωπαίους ηγέτες.

Πριν από τη σύνοδο κορυφής, ο Τραμπ κάλεσε την Ουκρανία να εγκαταλείψει τις ελπίδες της για ανάκτηση της Κριμαίας, την οποία κατέλαβε η Ρωσία το 2014, καθώς και τη φιλοδοξία της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Η πλειοψηφία της διεθνούς κοινότητας θεωρεί την προσάρτηση της χερσονήσου από τη Ρωσία ως παράνομη.

«Η Ρωσία δεν πρέπει να ανταμειφθεί για τη συμμετοχή της σε αυτόν τον πόλεμο. … Και είναι η Μόσχα που πρέπει να ακούσει τη λέξη: Σταματήστε», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Facebook, προφανώς ως απάντηση στην έκκληση του Τραμπ.

Η συνάντηση έρχεται μετά την επίσημη υποδοχή που επεφύλαξε ο Τραμπ στον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν, σε σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα την Παρασκευή.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του έγραψε «είμαι εδώ μονάχα για να σταματήσω (τον πόλεμο), όχι να τον συνεχίσω».

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε πως «γνωρίζω ακριβώς τι κάνω», ενώ υποστήριξε πως έχει διευθετήσει 6 πολέμους σε 6 μήνες απορρίπτοντας τις όποιες επικρίσεις σε βάρος του.

Το Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ απέρριψε τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν ότι η Σύνοδος της Αλάσκας ήταν μια νίκη για τον Πούτιν.



