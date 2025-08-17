Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών που συγκροτούν τον αποκαλούμενο «Συνασπισμό των Προθύμων», με τη συμμετοχή της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ουκρανού Προέδρου.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Κομισιόν, «οι ηγέτες είχαν μια θετική ανταλλαγή απόψεων για να συντονιστούν ενόψει της αυριανής συνάντησης με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ».

Οι εγγυήσεις ασφαλείας, αλλά και το εδαφικό ζήτημα τέθηκαν στην τηλεδιάσκεψη. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Κομισιόν στους δημοσιογράφους «οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε βασικά θέματα, όπως η ανάγκη να σταματήσει η αιματοχυσία στην Ουκρανία, η δέσμευση για διατήρηση πλήρους πίεσης κατά της Ρωσίας μέσω κυρώσεων, η αρχή ότι η Ουκρανία είναι αυτή που λαμβάνει τις αποφάσεις για το έδαφός της και το κρίσιμο θέμα των ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας που προστατεύουν τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης. Αυτή ήταν επίσης η ευκαιρία για τους ηγέτες να επιβεβαιώσουν για άλλη μια φορά την ενότητά τους στην υποστήριξη της Ουκρανίας προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που είχαν διμερή συνάντηση στις Βρυξέλλες, αναχώρησαν πριν από λίγο για τις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ