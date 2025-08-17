Για «μεγάλη πρόοδο με τη Ρωσία» έκανε λόγο σε ανάρτησή του στο Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τους πάντες «μείνετε συντονισμένοι».

Η ανάρτηση Τραμπ έγινε την ώρα που Ζελένσκι και Φον ντερ Λάιεν παραχωρούσαν συνέντευξη τύπου στις Βρυξέλλες ενόψει και της αυριανής συνάντησης στον Λευκό Οίκο.

Παράλληλα σε άλλες αναρτήσεις του, ο Τραμπ επέκρινε τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης για «ψεύτικα νέα» όσον αφορά την κάλυψη της συνάντησής του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα για την οποία έγραψε ότι ήταν «εξαιρετική».

«Αν κατάφερνα να πείσω τη Ρωσία να παραχωρήσει τη Μόσχα ως μέρος της συμφωνίας, τα fake NEW και οι ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ τους, οι ριζοσπάστες αριστεροί δημοκράτες, θα έλεγαν ότι έκανα ένα τρομερό λάθος και μια πολύ κακή συμφωνία» έγραψε χαρακτηριστικά.

«Είναι απίστευτο το πώς τα fake news διαστρεβλώνουν βίαια την ΑΛΗΘΕΙΑ όταν πρόκειται για μένα. Δεν υπάρχει ΤΙΠΟΤΑ που να μπορώ να πω ή να κάνω που θα τους οδηγήσει να γράψουν ή να αναφέρουν με ειλικρίνεια για μένα. Είχα μια εξαιρετική συνάντηση στην Αλάσκα σχετικά με τον ηλίθιο πόλεμο του Μπάιντεν, έναν πόλεμο που δεν έπρεπε ποτέ να είχε γίνει!!!» έγραψε σε άλλη ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ.