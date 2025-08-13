«Η βούληση των ΗΠΑ» είναι να «επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός» στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν μετά την τηλεδιάσκεψη που είχαν ο ίδιος μαζί με Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ, δύο ημέρες πριν από τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα.

«Τα εδαφικά ζητήματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Ουκρανίας δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, θα διαπραγματευτούν μόνο από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος, μιλώντας από την θερινή του κατοικία στο Φορ ντε Μπρεγκανσόν, μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Δεν υπάρχουν σήμερα στο τραπέζι σοβαρά σχέδια ανταλλαγής εδαφών», πρόσθεσε ο Μακρόν.

Διαβάστε επίσης: Μερτς: Η Ουκρανία πρέπει να είναι στο τραπέζι της συνάντησης στην Αλάσκα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters

