«Η Ουκρανία πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι», «θέλουμε η εκεχειρία να είναι το πρώτο βήμα», «η Ουκρανία είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί εδαφικά ζητήματα, αλλά η νομική αναγνώριση των ρωσικών κατοχών δεν τίθεται σε συζήτηση», «απαιτούνται ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για το Κίεβο, με τις δυνάμεις ασφαλείας της Ουκρανίας να παραμένουν» και «οι διαπραγματεύσεις να αποτελούν μέρος διατλαντικής στρατηγικής η οποία θα επικεντρώνεται στην ισχυρή υποστήριξη της Ουκρανίας στην απαραίτητη πίεση σε βάρος της Ρωσίας», είναι οι πέντε βασικές αρχές τις οποίες παρουσίασε πριν από λίγο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ενόψει της συνάντησης των προέδρων ΗΠΑ και Ρωσίας στην Αλάσκα.

Σύμφωνα με τον καγκελάριο, εάν δεν υπάρξει καμία κίνηση από τη ρωσική πλευρά στην Αλάσκα, οι ΗΠΑ και η Ευρώπη θα πρέπει να «αυξήσουν την πίεση». Επιπλέον, έχει ήδη συμφωνηθεί ότι μετά την συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ντόναλντ Τραμπ θα ενημερώσει πρώτα τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και κατόπιν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Εμείς οι Ευρωπαίοι κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να χαράξουμε την πορεία αυτής της συνάντησης προς τη σωστή κατεύθυνση. Θέλουμε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να πετύχει στο 'Ανκορατζ την Παρασκευή», δήλωσε ο κ. Μερτς και πρόσθεσε ότι «υπάρχει ελπίδα για τον πιθανό τερματισμό του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ