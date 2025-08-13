Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα πραγματοποιήσουν στις 15 Αυγούστου 2025 στην Αλάσκα την πρώτη τους κατ’ ιδίαν συνάντηση από την πλήρους κλίμακας ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με βασικό στόχο τη συζήτηση για τον τερματισμό του πολέμου. Η επιλογή της τοποθεσίας δεν είναι τυχαία, καθώς η Αλάσκα αποτελεί σημείο με βαθιές ιστορικές, γεωγραφικές και πολιτισμικές συνδέσεις με τη Ρωσία.

Η Αλάσκα, η οποία ανήκε στη ρωσική αυτοκρατορία μέχρι την αγορά της από τις ΗΠΑ το 1867, διατηρεί ορατά ίχνη ρωσικής παρουσίας, όπως ιστορικά κτίρια και ενεργές ορθόδοξες εκκλησίες σε περίπου 80 κοινότητες. Ορισμένες ακολουθούν το παλαιό ρωσικό ημερολόγιο, με τα Χριστούγεννα να γιορτάζονται στις 7 Ιανουαρίου. Οι αυτόχθονες λαοί, όπως οι Γιούπικ και οι Τσούκτσι, ζουν εδώ και αιώνες και στις δύο πλευρές του Βερίγγειου Πορθμού, διατηρώντας οικογενειακούς και εμπορικούς δεσμούς, παρά τα επίσημα σύνορα.

Η γεωγραφία της Αλάσκας την καθιστά στρατηγικά κρίσιμη. Απέχει μόλις 88 χλμ. από τη ρωσική ενδοχώρα, ενώ σε ορισμένα σημεία του πορθμού τα νησιά απέχουν λιγότερο από 4 χλμ. Κατά τον Ψυχρό Πόλεμο, η περιοχή ήταν σημαντική αμυντική ζώνη των ΗΠΑ, με στρατιωτικές βάσεις και ραντάρ. Σήμερα φιλοξενεί σταθμούς του North Warning System, συστήματος αεράμυνας ΗΠΑ–Καναδά.

Η στρατηγική της αξία αυξάνεται λόγω της Αρκτικής: η Αλάσκα βρίσκεται στην είσοδο του Βόρειου Θαλάσσιου Διαδρόμου, ο οποίος, με την υποχώρηση των πάγων λόγω κλιματικής αλλαγής, αποκτά αυξανόμενη σημασία για τη διεθνή ναυτιλία. Η θαλάσσια κυκλοφορία περιλαμβάνει πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, πετρελαιοφόρα, μεταλλευτικά φορτηγά πλοία και σκάφη που εξυπηρετούν ενεργειακές και εξορυκτικές δραστηριότητες σε Αλάσκα και Σιβηρία.

Η Αλάσκα είναι πλούσια σε φυσικούς πόρους: διαθέτει περίπου 3,4 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και 125 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου, ενώ παράγει σημαντικές ποσότητες ψευδαργύρου, μολύβδου, άνθρακα και άλλων κρίσιμων υλικών. Η αξιοποίησή τους ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια των ΗΠΑ και μειώνει την εξάρτηση από εισαγωγές. Επιπλέον, οι εκτεταμένες δασικές εκτάσεις προσφέρουν ξυλεία, με τις αυτόχθονες εταιρείες να καλύπτουν πάνω από το μισό της συνολικής παραγωγής.

Η συνάντηση Τραμπ–Πούτιν σε ένα τόσο φορτισμένο ιστορικά και στρατηγικά σημείο στέλνει ισχυρό πολιτικό μήνυμα, ενσωματώνοντας το βάρος του παρελθόντος και τις προκλήσεις του μέλλοντος στην Αρκτική και πέραν αυτής.