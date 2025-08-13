Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), στρατηγός Εϊάλ Ζαμίρ, ενέκρινε την Τετάρτη το κεντρικό επιχειρησιακό σχέδιο και τις βασικές αρχές για τη διευρυμένη επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε ο στρατός.

Η συνεδρίαση, στην οποία συμμετείχαν ανώτατα στελέχη του Γενικού Επιτελείου, αξιωματούχοι της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας Σιν Μπετ και άλλοι υψηλόβαθμοι παράγοντες της άμυνας, επικεντρώθηκε στην αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης και στον καθορισμό των επόμενων κινήσεων.



Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε επιπλέον σχέδιο για τα επόμενα βήματα που θα ληφθούν στη Γάζα, στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής για τον πλήρη έλεγχο της περιοχής. Οι λεπτομέρειες της επιχείρησης δεν αποκαλύφθηκαν για λόγους ασφαλείας, ωστόσο η έγκριση του σχεδίου σηματοδοτεί την έναρξη της υλοποίησης ενός πιο εκτεταμένου επιχειρησιακού πλαισίου.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στην περιοχή, με τον ισραηλινό στρατό να δηλώνει έτοιμος να προχωρήσει σε αποφασιστικές ενέργειες για την αντιμετώπιση των απειλών που προέρχονται από τη Γάζα.