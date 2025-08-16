Νέες καταγγελίες απάτης μέσω διαδικτύου, που αφορά σε δήθεν επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, διερευνά η Αστυνομία και συγκεκριμένα το ΤΑΕ Λευκωσίας.

Σύμφωνα με ξεχωριστές καταγγελίες που υπέβαλαν σήμερα στο ΤΑΕ, δύο άντρες ηλικίας 37 και 45 ετών, στις 10 και στις 12 Αυγούστου αντίστοιχα, έλαβαν γραπτό μήνυμα μέσω εφαρμογής επικοινωνίας, για διαθέσιμη εργασία με ευέλικτο ωράριο και επιπλέον εισόδημα. Αφού οι δύο άντρες επέδειξαν ενδιαφέρον, την ίδια μέρα ήρθε σε επικοινωνία μαζί τους άγνωστο τους πρόσωπο, που τους συστήθηκε ως οικονομικός σύμβουλος και τους παρότρυνε να επενδύσουν σε κρυπτονομίσματα.

Οι 37χρονος και 45χρονος προχώρησαν σε εμβάσματα για το συνολικό ποσό των 40,760 ευρώ και το συνολικό ποσό των 20,031 ευρώ αντίστοιχα, από τραπεζικούς λογαριασμούς τους, σε διαδικτυακή πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων και ακολούθως μετέφεραν αντίστοιχης αξίας κρυπτονομίσματα, σε ηλεκτρονικό πορτοφόλιο, που τους υπέδειξε το ύποπτο άγνωστο τους πρόσωπο.

Αργότερα, αφού ο ύποπτος τους ζήτησε επιπλέον χρήματα, για σκοπούς εκταμίευσης του δήθεν κέρδους τους, οι 37χρονος και 45χρονος διαπίστωσαν ότι είχαν εξαπατηθεί.

Τις δύο υποθέσεις απάτης διερευνά το Κλιμάκιο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ.

Η Αστυνομία, με αφορμή και τις νέες αυτές καταγγελίες απάτης, συστήνει προσοχή στο κοινό, σε σχέση με τη διενέργεια οποιονδήποτε συναλλαγών και επενδύσεων μέσω διαδικτύου και προτρέπει το κοινό όπως συνεργάζεται μόνο με αναγνωρισμένες εταιρείες και εγκεκριμένους συμβούλους, για οποιεσδήποτε χρηματοπιστωτικές επενδύσεις.