Στην «Τομές στα Γεγονότα» φιλοξενήθηκε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ο οποίος τοποθετήθηκε, μεταξύ άλλων, για το πρόσφατο περιστατικό που σημειώθηκε στη νεκρή ζώνη στο Μάμμαρι, αλλά και για το ζήτημα του υπερπληθυσμού στις Κεντρικές Φυλακές.

Αναφερόμενος στο περιστατικό στο Μάμμαρι, ο κ. Λετυμπιώτης έκανε λόγο για ένα γεγονός «πασιφανές», το οποίο εδράζεται σε μια πάγια προσέγγιση της κατοχικής Τουρκίας που αφορά την αμφισβήτηση και τη διατάραξη του καθεστώτος της νεκρής ζώνης.

Όπως ανέφερε, «βλέπουμε αυτή την τακτική μέσα από συνεχιζόμενες παραβιάσεις», προσθέτοντας ότι από την πρώτη στιγμή που η αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών ενημερώθηκε από τον κοινοτάρχη Δένειας, υπήρξε άμεση επικοινωνία τόσο με τους επηρεαζόμενους γεωργούς όσο και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σημείωσε ότι έγιναν όλα τα απαραίτητα διαβήματα προς την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών και τον επικεφαλής της, ενώ αντίστοιχες ενέργειες θα προχωρήσουν και μέσω της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Νέα Υόρκη και στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι σε λίγες ημέρες, με την έναρξη του νέου έτους, αναμένεται και η έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, τονίζοντας πως τέτοιες ενέργειες δεν μπορούν ούτε να παραβλέπονται ούτε να αποσιωπούνται.

«Πρόκειται για απροκάλυπτες ενέργειες που δεν περιφρονούν μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά και τον ίδιο τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι σε καμία περίπτωση δεν είναι αποδεκτές και καταδικάζονται με τον πλέον έντονο τρόπο.

Ο κ. Λετυμπιώτης υπενθύμισε επίσης τα γεγονότα της Πύλας πριν από δύο χρόνια, όταν –όπως είπε– η Ειρηνευτική Δύναμη βίωσε άμεσα τον βάναυσο και περιφρονητικό τρόπο δράσης της κατοχικής Τουρκίας, σημειώνοντας πως πλέον δεν μπορεί να αμφισβητείται αυτή η συμπεριφορά.

Την ίδια στιγμή, διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε συνεχή επαφή με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, την Αστυνομία και τις τοπικές κοινότητες, παραμένοντας σε πλήρη εγρήγορση. «Δεν πρόκειται για ένα περιστατικό που μπορεί να αγνοηθεί», τόνισε, επισημαίνοντας ότι τέτοια επεισόδια δεν συμβάλλουν στο κλίμα που ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ επιχειρεί να διαμορφώσει ενόψει νέας προσπάθειας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Σε ό,τι αφορά το ζήτημα των Κεντρικών Φυλακών, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος αναγνώρισε ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, κάνοντας λόγο για ένα πολυδιάστατο πρόβλημα, το οποίο σχετίζεται τόσο με τις πεπαλαιωμένες υποδομές όσο και με τον υπερπληθυσμό.

Όπως εξήγησε, ο υπερπληθυσμός δυσχεραίνει την εφαρμογή διεθνών πρωτοκόλλων, αλλά και τη σωστή λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος, τόσο σε επίπεδο φύλαξης όσο και σωφρονισμού των κρατουμένων.

Ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι, έπειτα από προσεκτική προεργασία σε συντονισμό με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και τη Νομική Υπηρεσία, εξετάζεται η απέλαση ή εθελούσια επιστροφή αλλοδαπών κρατουμένων που δεν εμπλέκονται σε σοβαρά αδικήματα, όπως αδικήματα σεξουαλικής φύσεως ή διακίνηση ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, περίπου το 50% των κρατουμένων στις Κεντρικές Φυλακές είναι αλλοδαποί, ενώ έχει ήδη καταρτιστεί σχετική λίστα με όσους εμπίπτουν στα κριτήρια. Όσοι επιστρέψουν στις χώρες τους θα ενταχθούν και σε «stop list», ώστε να μην μπορούν να επανέλθουν στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Όπως τόνισε, η εφαρμογή αυτού του μέτρου αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην αποσυμφόρηση των Κεντρικών Φυλακών, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις αρχές του νέου έτους, ώστε η διαδικασία να τροχοδρομηθεί το συντομότερο δυνατό.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και άλλες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση χρόνιων στρεβλώσεων, όπως η πιλοτική εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης κινητών τηλεφώνων, αλλά και ευρύτερες παρεμβάσεις στις υποδομές.

Καταλήγοντας, ο κ. Λετυμπιώτης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει τα προβλήματα στις Κεντρικές Φυλακές, τα καταγράφει και προχωρεί σε συγκεκριμένες, εφαρμόσιμες λύσεις, με στόχο τη σταδιακή και ουσιαστική αντιμετώπισή τους.