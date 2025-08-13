Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε στο i24 ότι αισθάνεται πως βρίσκεται σε μια «ιστορική και πνευματική αποστολή» και ότι είναι «πολύ» δεμένος με το όραμα του Μεγάλου Ισραήλ,

Σύμφωνα με την Times of Israel, o δημοσιογράφος Σαρόν Γκαλ, ο οποίος υπήρξε για σύντομο χρονικό διάστημα βουλευτής της δεξιάς, χάρισε στον Νετανιάχου αυτό που αποκάλεσε φυλαχτό με «χάρτη της Γης της Επαγγελίας». Ο ίδιος αστειεύτηκε ότι δεν θέλει να «μπλέξει» περαιτέρω τον Νετανιάχου στην υπόθεση που τον αφορά για φερόμενη λήψη κοσμημάτων και άλλων πολυτελών δώρων από επιχειρηματίες για τον ίδιο και τη σύζυγό του Σάρα.

Όταν ρωτήθηκε αν αισθάνεται σύνδεση με το «όραμα» του Μεγάλου Ισραήλ, ο Νετανιάχου απάντησε: «Πολύ».

Το φυλαχτό δεν εμφανίστηκε στην οθόνη.

Όπως αναφέρει η Times of Israel, o όρος «Μεγάλο Ισραήλ» χρησιμοποιήθηκε μετά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών του Ιουνίου 1967 για να αναφερθεί στο Ισραήλ και τις περιοχές που μόλις είχε κατακτήσει — την Ανατολική Ιερουσαλήμ, τη Δυτική Όχθη, τη Λωρίδα της Γάζας, τη Χερσόνησο του Σινά και τα Υψίπεδα του Γκολάν.

Η φράση είχε επίσης χρησιμοποιηθεί από ορισμένους πρώιμους Σιωνιστές, συμπεριλαμβανομένου του Ζεέβ Ζαμποτίνσκι, προδρόμου του κόμματος Λικούντ του Νετανιάχου, για να περιγράψει το σημερινό Ισραήλ, τη Γάζα, τη Δυτική Όχθη και τη σημερινή Ιορδανία.

Η ερώτηση του Γκαλ για το Μεγάλο Ισραήλ ήρθε αφού ρώτησε τον πρωθυπουργό αν αισθάνεται ότι βρίσκεται σε αποστολή εκ μέρους του εβραϊκού λαού. Ο Νετανιάχου απάντησε ότι είναι «σε μια αποστολή γενεών — υπάρχουν γενιές Εβραίων που ονειρεύονταν να έρθουν εδώ και γενιές Εβραίων που θα έρθουν μετά από εμάς».

«Άρα, αν με ρωτάτε αν έχω αίσθηση αποστολής, ιστορικά και πνευματικά, η απάντηση είναι ναι», δήλωσε.





Η πιο πάνω δήλωση δεν πέρασε απαρατήρητη από τους Τούρκους που φοβούνται ότι τα σχέδια του Ισραήλ απειλούν και την Τουρκία.





Numerous people in Turkey have argued for years that Israel is after large swathes of territory that could even include Turkish provinces. We all mocked them.



Now we have Israeli Prime Minister is publicly declaring that he is actually running that plan



You can’t make this up pic.twitter.com/q7fa4QV5yl — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 12, 2025







Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξέφρασε παράλληλα την «εκτίμησή του» πως η ποσότητα ουρανίου αυτή δεν έχει καταστραφεί. «Συνεχίζουν να έχουν 400 κιλά», τόνισε κάνοντας λόγο «περί αναγκαίας αλλά όχι ικανής συνθήκης για την παραγωγή ατομικών βομβών».





🇮🇱🇺🇸🇮🇷 Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to i24 News:



"We are always prepared for the possibility of any Iranian action. The nuclear project has been delayed for many years, and we knew in advance that the uranium would not be harmed, but we are closely monitoring this… pic.twitter.com/fq5ZnJhAfM — HOT SPOT (@HotSpotHotSpot) August 12, 2025





