Ισραηλινά αεροσκάφη και τεθωρακισμένα συνέχισαν να βομβαρδίζουν τις ανατολικές περιοχές της Πόλης της Γάζας στη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 11 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, όπως δήλωσαν σήμερα αυτόπτες μάρτυρες και υγειονομικοί, ενώ ο Χαλίλ αλ-Χάγια, ηγετικό στέλεχος της Χαμάς, αναμένεται στο Κάιρο για συνομιλίες με στόχο την αναβίωση του υποστηριζόμενου από τις ΗΠΑ σχεδίου για κατάπαυση πυρός.

Ο τελευταίος γύρος έμμεσων διαπραγματεύσεων στο Κατάρ κατέληξε σε αδιέξοδο στα τέλη Ιουλίου, με το Ισραήλ και την παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς να αλληλοκατηγορούνται για την απουσία προόδου με βάση την αμερικανική πρόταση για εκεχειρία 60 ημερών και συμφωνία απελευθέρωσης των ομήρων.

Το Ισραήλ έχει έκτοτε δηλώσει ότι θα εξαπολύσει νέα επίθεση και θα πάρει τον έλεγχο της Πόλης της Γάζας, την οποία κατέλαβε πρόσκαιρα μετά το ξέσπασμα του πολέμου τον Οκτώβριο του 2023 πριν αποσυρθεί. Δεν είναι σαφές πόσο καιρό μπορεί να διαρκέσει μια νέα ισραηλινή στρατιωτική διείσδυση στην πόλη αυτή στο βόρειο τμήμα του θύλακα, που έχει σχεδόν ισοπεδωθεί, ή πώς μπορεί να διαφέρει από προηγούμενη επιχείρηση.

Αυτόπτες μάρτυρες και υγειονομικοί δήλωσαν ότι ισραηλινά αεροσκάφη και τεθωρακισμένα σφυροκόπησαν τις ανατολικές συνοικίες της Πόλης της Γάζας και πάλι στη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν επτά άνθρωποι σε δύο σπίτια στη συνοικία Ζεϊτούν και τέσσερις σε πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης.

Στο νότιο τμήμα του θύλακα, πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα ζευγάρι και το παιδί του, σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επίθεση σε σπίτι στην πόλη Χαν Γιούνις και τέσσερις σε πλήγμα σε καταυλισμό με σκηνές στο κοντινό Μαουάσι, δήλωσαν υγειονομικοί.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι εξετάζει τις αναφορές αυτές και ότι οι δυνάμεις του λαμβάνουν μέτρα για να περιορίζουν τις απώλειες μεταξύ των αμάχων. Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, δήλωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του σκότωσαν δεκάδες μαχητές στη βόρεια Γάζα τον περασμένο μήνα και κατέστρεψαν σήραγγες που χρησιμοποιούν μαχητές στην περιοχή.

Πέντε ακόμα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, έχασαν τη ζωή τους λόγω λιμού και υποσιτισμού στη Γάζα τις τελευταίες 24 ώρες, δήλωσε το υπουργείο Υγείας του θύλακα. Οι νέοι θάνατοι αύξησαν τον αριθμό των νεκρών από τις ίδιες αιτίες σε 227, περιλαμβανομένων 103 παιδιών, από την έναρξη του πολέμου, πρόσθεσε.

Παλαιστίνιος αξιωματούχος με γνώση των συνομιλιών για εκεχειρία δήλωσε ότι η Χαμάς είναι έτοιμη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών φαίνεται να είναι μεγάλες σε σημαντικά ζητήματα, όπως η έκταση της απόσυρσης του ισραηλινού στρατού και τα αιτήματα για αφοπλισμό της Χαμάς. Άραβας διπλωμάτης δήλωσε ότι οι μεσολαβήτριες χώρες Αίγυπτος και Κατάρ δεν έχουν εγκαταλείψει τις προσπάθειες για αναβίωση των διαπραγματεύσεων και ότι η απόφαση του Ισραήλ να ανακοινώσει το σχέδιο του για νέα επίθεση στην Πόλη της Γάζας ίσως να μην είναι μπλόφα, αλλά χρησίμευσε ώστε να επιστρέψει η Χαμάς στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ