Η Αυστραλία είναι η πιο πρόσφατη χώρα που δήλωσε έτοιμη να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος.

Η πλειονότητα των χωρών-μελών του ΟΗΕ — 147 από τις 193 — αναγνωρίζουν ήδη το παλαιστινιακό κράτος, το οποίο έχει σήμερα καθεστώς παρατηρητή στον ΟΗΕ.

Από τα τέλη Ιουλίου, τέσσερις ακόμη χώρες — όλες στενοί σύμμαχοι των ΗΠΑ — ανακοίνωσαν ότι θα ενταχθούν σε αυτές.

Πρώτη η Γαλλία δήλωσε ότι θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος τον Σεπτέμβριο και, τις επόμενες ημέρες, η Βρετανία και ο Καναδάς ανακοίνωσαν ότι είναι επίσης έτοιμοι να πράξουν το ίδιο. Η πιο πρόσφατη είναι η Αυστραλία, της οποίας ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε αναγνώριση στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον επόμενο μήνα.



Η Βρετανία δήλωσε ότι θα κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση εάν το Ισραήλ δεν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός με τη Χαμάς στη Γάζα μέχρι τον Σεπτέμβριο, ενώ ο Καναδάς συνέδεσε την τελική απόφαση με πολιτικές αλλαγές στην Παλαιστινιακή Αρχή.

Σύμφωνα με αναλυτές, οι ανακοινώσεις αυτές αντικατοπτρίζουν τη βαθιά δυσαρέσκεια για τη διαχείριση του πολέμου στη Γάζα από την πλευρά του Ισραήλ, ο οποίος έχει προκαλέσει τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων Παλαιστινίων και έχει αφήσει περίπου δύο εκατομμύρια ανθρώπους σε συνθήκες ακραίας στέρησης και πείνας.

Πέρυσι, αρκετά ακόμη ευρωπαϊκά κράτη — μεταξύ αυτών η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Νορβηγία — προχώρησαν σε αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους.





Μεταξύ των 32 χωρών-μελών του ΝΑΤΟ, 14 έχουν ήδη αναγνωρίσει την Παλαιστίνη.