Στις 30.597 ΤΛ (680 ευρώ) είναι, σύμφωνα με τη συντεχνία «δημοσίων υπαλλήλων» KTAMS, το όριο της πείνας για μια τετραμελή οικογένεια στα κατεχόμενα, τον μήνα Ιούλιο.

Όπως μεταδίδεται από τα κατεχόμενα, η συντεχνία, με βάση διατροφικά δεδομένα από το «τμήμα νοσηλείας» του «υπουργείου υγείας» και τιμές βασικών προϊόντων από τη «στατιστική υπηρεσία», κατέληξε ότι η μηνιαία δαπάνη τροφίμων για μια υγιεινή διατροφή είναι 7.888 ΤΛ για μια ενήλικη γυναίκα, 8.222 ΤΛ για έναν ενήλικα άνδρα, 8.727 ΤΛ για ένα παιδί ηλικίας 15-19 ετών και 5.758 ΤΛ για ένα παιδί ηλικίας 4-6 ετών.

Η KTAMS στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι τα ποσοστά κόστους ζωής εξακολουθούν να υπολογίζονται με βάση το καλάθι του «δείκτη τιμών καταναλωτών» που καταρτίστηκε σύμφωνα με τις καταναλωτικές συνήθειες του 2015. Θεωρεί ωστόσο ότι αυτό το καλάθι είναι ξεπερασμένο και πρέπει να ενημερωθεί ώστε να αντικατοπτρίζει τις σύγχρονες καταναλωτικές συνήθειες.

Πηγή: ΚΥΠΕ