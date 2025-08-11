Εντός 15 ημερών θα έχουν το αποτέλεσμα της έρευνας για το τι προκάλεσε την έκρηξη στο κέντρο μετασχηματιστών στον Νικήτα Μόρφου την Παρασκευή, που ήταν η αιτία για το μπλακ άουτ στα κατεχόμενα και τη 12ωρη και πλέον διακοπή ρεύματος, σύμφωνα με τον «πρωθυπουργό», Ουνάλ Ουστέλ.

Οι δηλώσεις έγιναν μετά την έκτακτη χθεσινή συνεδρίαση του «υπουργικού συμβολαίου» που σύμφωνα με την Γενί Ντουζέν, πραγματοποιήθηκε με καθυστέρηση αφού επέστρεψε από τις διακοπές του στο εξωτερικό ο κ. Ουστέλ.

«Αν κάποιος είναι ένοχος ή αμελής, θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, ανεξάρτητα από τα συναισθήματα του καθενός. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να επιβάλει αυτές τις κακουχίες στον λαό μας», ανέφερε ο Ουνάλ Ουστέλ.

Η συνεδρία του «υπουργικού» ολοκληρώθηκε χθες χωρίς να γίνουν δηλώσεις. Αργότερα, ο «πρωθυπουργός» είπε ότι ενημερώθηκαν τόσο από την «αρχή ηλεκτρισμού», όσο και από την «αστυνομία» για τα όσα έγιναν κι αποφάσισαν τη διεξαγωγή μιας «πολύπλευρης έρευνας», λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πιθανότητες, εκούσια ή ακούσια αμέλεια και έξωθεν παρέμβαση στο σύστημα, με τη Γενί Ντουζέν να σχολιάσει ότι και πάλι αφήνεται υπόνοια για «σαμποτάζ» (σσ: το είχε πει ο Ερσίν Τατάρ προ μηνών όταν είχε γίνει έκρηξη στο κέντρο μετασχηματιστών κοντά στη βιομηχανική περιοχή της κατεχόμενης Λευκωσίας, χωρίς να προκύψουν μετά στοιχεία για κάτι τέτοιο).

Ο κ. Ουστέλ είπε ότι θα έρθει ομάδα ειδικών από την Τουρκία εντός ολίγων ημερών για να ετοιμάσει κι αυτή μια έκθεση, επιπλέον της «αστυνομικής» έρευνας και της έρευνας της «αρχής ηλεκτρισμού».

Σύμφωνα με το ΓΤΠ, ο τ/κ Τύπος αναφέρει σήμερα ότι ο κ. Ουστέλ δήλωσε χθες ότι ο τ/κ «λαός» έμεινε εξαρτημένος στο έλεος της «ε/κ διοίκησης» για πολλά χρόνια στην ηλεκτρική ενέργεια. «Το 1990 με μια επένδυση της Τουρκίας ύψους 125 εκατομμυρίων δολαρίων άρχισε η ανέγερση του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Τράπεζα Κερύνειας και το 1995-1996 τέθηκαν σε λειτουργία δύο μονάδες. Ενώ τέθηκε σε λειτουργία ο σταθμός της Τράπεζας, η ελληνοκυπριακή πλευρά έκοψε στους Τουρκοκύπριους την ηλεκτρική ενέργεια που ήταν κομμάτι των συνεταιρικών μας δικαιωμάτων στην Κυπριακή Δημοκρατία. Η έκρηξη που έγινε εκείνη την περίοδο στην Τράπεζα άφησε εκτός λειτουργίας το μισό σύστημα και ζήσαμε τις πιο μακράς διάρκειας διακοπές ρεύματος στην ιστορία μας».

Ανέφερε επίσης ότι πρέπει να αυξήσουν την παραγωγή ενέργειας για να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες κι «ενόσω δεν διασφαλίζουμε μια διασύνδεση με την Τουρκία στον ηλεκτρισμό, τα πολύπλευρα προβλήματα θα είναι έξω από την πόρτα μας πάντα. Τα μέτρα που θα λάβουμε στην παρούσα κατάσταση θα μειώσουν μόνο ποσοστιαία αυτά τα προβλήματα. Πρέπει μια ώρα αρχύτερα να πραγματοποιήσουμε τη σύνδεση με καλώδιο διαυνδεδεμένο με τη μητέρα πατρίδα Τουρκία. Όπως έγινε στο νερό, η λύση και στον ηλεκτρισμό είναι η μητέρα πατρίδα Τουρκία».

Στο μεταξύ, έκκληση προς την ε/κ πλευρά για συνεργασία στον τομέα της ενέργειας απηύθυνε ο «υπουργός οικονομίας και ενέργειας», Ολγκούν Αμτζάογλου, επισύροντας την προσοχή στην ηλεκτρική διασύνδεση Τουρκίας – ψευδοκράτους.

Σε συνέντευξη στην Κίπρις που δημοσιεύεται σήμερα, ο κ. Αμτζάογλου πρότεινε και πάλι τη διασύνδεση κατεχομένων κι ελεύθερων περιοχών με την Ευρώπη μέσω Τουρκίας για μετάβαση στην πράσινη ενέργεια, αντί της προσπάθειας διασύνδεσης με την Ελλάδα μέσω Κρήτης. «Οι Ελληνοκύπριοι θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε ένα σύστημα διασυνδεδεμένο μέσω Τουρκίας που είναι πιο οικονομικό και εφαρμόσιμο», είπε.

Επέκρινε την ε/κ πλευρά ότι δεν θέλει να συνεργαστεί με την τ/κ σε κοινά έργα λέγοντας ότι «ακόμα και όταν καίγεται, η νότια Κύπρος μπορεί να λέει όχι σε στήριξη από αέρος και από ξηράς».

Αναφερόμενος στο πάρκο φωτοβολταϊκών ισχύος 35 μεγαβάτ με χρηματοδότηση της ΕΕ, ο κ. Αμτζάογλου υποστήριξε ότι η ανέγερσή του εμποδίστηκε από την ελληνοκυπριακή πλευρά, παρά το γεγονός ότι όλα ήταν έτοιμα και θα γινόταν διαμοιρασμός. Η ε/κ πλευρά, είπε, ζήτησε να δίδεται σε αυτήν όλη η ενέργεια που θα παραγόταν και ύστερα η ίδια να έδινε στην τ/κ πλευρά ένα ποσοστό της τάξης του 40% που της αναλογούσε.

Σε γραπτή του δήλωση σήμερα ο πρόεδρος του ΚΕΚ Ιζέτ Ιζτζιάν είπε ότι ο πραγματικός ένοχος για την κατάσταση είναι ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ κι επέκρινε «τους διευθυντές της αρχής ηλεκτρισμού» και όσους δεν πραγματοποίησαν την απαραίτητη συντήρηση, επισκευές και επενδύσεις, αλλά κατηγορούν τώρα την ε/κ πλευρά που επί του παρόντος προμηθεύει με 50 MW τη «βόρεια Κύπρο».

«Η νοοτροπία που επιδιώκει να φέρει ηλεκτρική ενέργεια από την Τουρκία μέσω καλωδίου αντί να κατασκευάσει το δικό της εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να καταδικαστεί». Η μόνη λύση για να επιλυθούν τέτοια προβλήματα υποδομών, είπε, είναι να αγωνιστούμε για μια ομοσπονδιακή λύση.

Επίσκεψη στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό

Σήμερα, ο «πρωθυπουργός» και πρόεδρος του ΚΕΕ, Ουνάλ Ουστέλ καθώς και οι πρόεδροι των δύο «συγκυβερνώντων» κομμάτων, Φικρί Ατάογλου του ΚΕΕ και Ερχάν Αρικλί του ΚΑ επισκέφθηκαν τη μοναδική μονάδα ηλεκτροπαραγωγής της «αρχής ηλεκτρισμού» στην Τράπεζας Κερύνειας, συνοδευόμενοι από την «διοίκηση» της «αρχής» και ομάδα τεχνικών.

Ο «πρόεδρος» του «διοικητικού συμβουλίου», Γκιουρσέλ Ουζούν δήλωσε ότι σύντομα θα έχουν έτοιμη την έκθεση γεγονότων για την έκρηξη και τη βλάβη.

Ο κ. Ουζούν ανέφερε ότι το πρόβλημα ήταν σοβαρό, αλλά οι τεχνικές ομάδες εργάστηκαν ακούραστα για να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση εντός 17-18 ωρών, ενώ ορισμένες ελλείψεις θα αποκατασταθούν το δεύτερο μισό της εβδομάδας.

Ο Ουνάλ Ουστέλ είπε ότι ήταν μια έκρηξη που δεν έπρεπε να είχε συμβεί. «Η έκρηξη προκάλεσε επίσης δυσλειτουργία στο κέντρο παραγωγής και οι μηχανικοί μας εργάστηκαν ακούραστα για να επιλύσουν το πρόβλημα γρήγορα. Τους ευχαριστώ».

Επισκέφθηκαν, πρόσθεσε, το εργοστάσιο παραγωγής για να σχεδιάσουν μέτρα για την πρόληψη μελλοντικών προβλημάτων και να αξιολογήσουν τις εξελίξεις.

Πρόσθεσε ότι θα επικοινωνήσουν με την Τουρκία για να αξιολογήσουν την πρόοδο του έργου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω καλωδίου και ότι είναι καιρός να καταρτιστεί ένας οδικός χάρτης.

Το κρίσιμο σημείο, συνέχισε, είναι η ταχεία επίλυση των ενεργειακών προβλημάτων και η επιτάχυνση των προσπαθειών για να διασφαλιστεί ότι η «χώρα» θα έχει ένα πιο σύγχρονο ενεργειακό σύστημα.

Πηγή: ΚΥΠΕ