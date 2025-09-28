«Δολοφόνο» που μίλησε σε άδειες θέσεις κατά τη ΓΣ του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, χαρακτήρισε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε δηλώσεις του από το Διπλωματικό Φόρουμ του Βοσπόρου, λίγες μόλις μέρες μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «ο δολοφόνος που ονομάζεται Νετανιάχου αναγκάστηκε να απευθυνθεί σε… άδειες θέσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Κανείς δεν ήθελε να ακούσει τα ψέματα και τις απειλές του».

Ο Ταγίπ Ερντογάν έκανε λόγο για «τη χειρότερη γενοκτονία στην ιστορία με 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους να υποφέρουν στη Γάζα», ζητώντας μάλιστα τον αποκλεισμό του Ισραήλ από διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις.

«Είναι σαφές ότι η αναχαίτιση αυτού του τέρατος είναι απαραίτητη. Η αναγνώριση της Παλαιστίνης από περισσότερες από 150 χώρες είναι σημαντική – αλλά έπρεπε να είχε γίνει νωρίτερα, πριν η χώρα γίνει αγνώριστη», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.

