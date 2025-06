Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο υπερασπίστηκε σθεναρά τις πρόσφατες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Προέδρου Τραμπ στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, κατακεραυνώνοντας τα μέσα ενημέρωσης και όσους διαρρέουν πληροφορίες από τον Λευκό Οίκο.

«Αυτοί οι διαρροείς είναι επαγγελματίες μαχαιροβγάλτες... Δεν υπάρχει περίπτωση το Ιράν να ερχόταν στο τραπέζι αν δεν είχε συμβεί τίποτα. Αυτό που έγινε ήταν μια πλήρης και απόλυτη εξολόθρευση (του πυρηνικού προγράμματος) ... Σήμερα είναι πολύ πίσω σε σχέση με το πού βρίσκονταν πριν από μόλις επτά ημέρες, χάρη σε όσα έκανε ο πρόεδρος.»

Η δήλωση αυτή έρχεται ως απάντηση στην έντονη κριτική που δέχθηκε η κυβέρνηση για την πρόσφατη στρατιωτική επιχείρηση και τη συνολική διαχείριση της έντασης με την Τεχεράνη.





.@SecRubio sets the record straight for the Fake News: "These leakers are professional stabbers... There's no way Iran comes to the table if somehow nothing had happened. This was a complete and total obliteration... They are way behind today compared to where they were just 7… pic.twitter.com/V3wrIjic8F