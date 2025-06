Η Αραβική Δημοκρατία της Συρίας εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας την τρομοκρατική επίθεση που στόχευσε την Εκκλησία του Αγίου Ηλία στη συνοικία Ντούϊλα της Δαμασκού. Η επίθεση που πραγματοποιήθηκε από βομβιστή αυτοκτονίας, σύμφωνα με τις πρώτες έρευνες, που ανήκε στην τρομοκρατική οργάνωση ISIS, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αρκετά θύματα και τραυματίες από τους αθώους πολίτες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείο Εξωτερικών «Αυτό το εγκληματικό συμβάν – το οποίο στόχευσε τα μέλη της χριστιανικής κοινότητας – θεωρείται μια απεγνωσμένη προσπάθεια να πληγεί η εθνική συνοχή, να διαταραχθεί η σταθερότητα και να πληγούν οι συνεχιζόμενες επιτυχίες που πετυχαίνει το συριακό κράτος και η ηγεσία του».

Το Υπουργείο Εξωτερικών τονίζει προς το εξωτερικό και τους παραπλανημένους ότι αυτή η επίθεση δεν αποτελεί απλώς επίθεση κατά μιας συγκεκριμένης θρησκευτικής κοινότητας, αλλά είναι επίθεση κατά της ενιαίας συριακής ταυτότητας. Η Συρία θεωρεί τις δυνάμεις που υποστηρίζουν το ISIS πλήρως υπεύθυνες για αυτό το έγκλημα.

Η Συρία κάλεσε τη διεθνή κοινότητα και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να καταδικάσουν την επίθεση και να στηρίξουν τις προσπάθειες του συριακού κράτους στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και στην αποκατάσταση της ασφάλειας και της σταθερότητας.

Η Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες, επιβεβαιώνοντας ότι αυτό το αποτρόπαιο έγκλημα δεν θα κάμψει αλλά θα ενισχύσει την ενότητα και την αποφασιστικότητα του συριακού λαού για τη δημιουργία μιας ασφαλούς και ενωμένης Συρίας.





