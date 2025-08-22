Δεν υπάρχει καμία αρμόδια υπηρεσία για εποπτεία και ελέγχους λειτουργίας, όπως στην περίπτωση της Υπηρεσίας Εμπορίου και Τεχνολογίας, η οποία έχει την ευθύνη των βιομηχανικών περιοχών.

Η αναπληρώτρια διευθύντρια της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, Θέμις Παπασολομώντος ανέφερε ότι, «μιλούμε για βιομηχανικές περιοχές η ευθύνη των οποίων είναι στην υπηρεσία βιομηχανίας και τεχνολογίας του υπουργείου ενέργειας εμπορίου και βιομηχανίας είναι 13 βιομηχανικές περιοχές σε όλη την Κύπρο. Όταν εντοπίζουμε ότι κάτι δεν πάει καλά τότε γίνεται μία ενημέρωση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες».

Σημείωσε πως, «σε αυτήν λοιπόν την περίπτωση η Υπηρεσία προβαίνει σε εντατικούς ελέγχους των υποστατικών που βρίσκονται στις βιομηχανικές περιοχές και αναλόγως με την παρατυπία που εντοπίζει καλεί το αρμόδιο τμήμα».

Πρόσθεσε επίσης ότι, «όταν διαπιστώσουμε ότι κάποια υποστατικά το επίπεδο καθαριότητας τους δεν είναι ικανοποιητικό δηλαδή υπάρχουν χόρτα υπάρχουν ακαθαρσίες η άχρηστα αντικείμενα τότε γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις».

«Όταν εντοπίζουμε αυθαίρετες προσθήκες ή επεκτάσεις με ευτελή υλικά ή όταν διαπιστώσουμε ότι δεν διενεργείται η εγκεκριμένη χρήση για την οποία έχουν εκδοθεί οι σχετικές άδειες τότε πάλι γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις ταυτόχρονα όμως ενημερώνουμε και τις αρμόδιες υπηρεσίες όπως είναι το τμήμα επιθεώρησης εργασίας το τμήμα περιβάλλοντος τις δημοτικές αρχές για τις δικές του ενέργειες», είπε.

Σύμφωνα μάλιστα με την αναπληρώτρια διευθύντρια της Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, με αφορμή τα όσα εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης στον Ύψωνα, οι έλεγχοι αυτοί θα εντατικοποιηθούν.

«Ξέφραγο αμπέλι»

Τι συμβαίνει ωστόσο με τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές ζώνες; Αυτές λοιπόν υπάγονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο μέσα από την πολεοδομία καθορίζει την έκταση και την τοποθεσία τους.

Καμία ωστόσο υπηρεσία δεν είναι υπεύθυνη για την λειτουργία τους. Με αποτέλεσμα οι ελέγχοι να κατακερματίζονται στα εκάστοτε τμήματα και Υπηρεσίες.

Στις περιπτώσεις αυτές το κάθε τμήμα είναι υπεύθυνο να προβαίνει σε ελέγχους οι τοπικές αρχές για την καθαριότητα, το τμήμα επιθεώρησης εργασίας για την λειτουργία και ο ΕΟΑ για τις εγκαταστάσεις.

Πάντως εκ διαμέτρου αντίθετες φαίνεται να είναι οι απόψεις ΕΟΑ και Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για το ποιος τελικά έχει τον τελευταίο λόγο στις αλλαγές χρήσης που θα κάνει ο ιδιοκτήτης στο εργοστάσιο του.

«Ο ΕΟΑ να λάβει μέτρα»

Ο Διευθυντής Επιθεώρησης Εργασίας, Αριστόδημος Οικονομίδης δήλωσε πως, «οι ΕΟΑ προτού εκδώσουν την Άδεια Οικοδομής ενός υποστατικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως χώρος εργασίας ζητούν τις απόψεις του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας το οποίο εισηγείται σχετικούς Όρους».

«Οι Όροι αυτοί ελέγχονται από το Τμήμα πριν την έκδοση του Πιστοποιητικού Τελικής Έγκρισης. Εάν σε μεταγενέστερο στάδιο ο ιδιοκτήτης του υποστατικού αλλάξει αυθαίρετα τη χρήση του εναπόκειται στον ΕΟΑ να λάβει τα κατάλληλα μέτρα», τόνισε.

Τέλος είπε ότι, «το ΤΕΕ στις επιθεωρήσεις που διεξάγει σε υποστατικά επιτηρεί την εφαρμογή της νομοθεσίας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία με βάση τα ευρήματα επί τόπου επιθεώρησης».

Μετά τα όσα εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στον Ύψωνα, μπαράζ ελέγχων σε αποθήκες και εργοστάσια θα πραγματοποιήσει και ο Δήμαρχος Κουρίου, Παντελής Γεωργίου.

«Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι να πάμε για έλεγχο με όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες. Αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι τουλάχιστον τα υποστατικά που γειτνιάζουν με οικιστικά υποστατικά με όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες και αν όντως υπάρχει οποιαδήποτε παραβίαση για να προχωρήσουμε σε ανάκληση αδειών», τόνισε.

Ενώ όσον αφορά το υποστατικό χαρτικής ύλης το οποίο τελικά είχε μέσα και γκαζάκια, ο δήμαρχος ανέφερε ότι δεν προτίθεται να του ανανεώσει την άδεια λειτουργίας.