Μια φονική τρομοκρατική επίθεση αυτοκτονίας συγκλόνισε σήμερα την Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Ηλία κοντά στη Δαμασκό, αφήνοντας πίσω πάνω από 20 νεκρούς και 25 τραυματίες, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές.



Το περιστατικό, που σημειώθηκε στις 17:16 μμ αποτελεί το πιο πρόσφατο επεισόδιο βίας σε μια περιοχή που παραμένει ασταθής λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Συρία.



Σύμφωνα με πηγές, όπως το Telegram κανάλι"llordofwar", ο δράστης εξερράγη με εκρηκτικά μέσα ή κοντά στον χώρο λατρείας, προκαλώντας πανικό και χάος. Οι τοπικές αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή, ενώ ομάδες διάσωσης και ιατρικού προσωπικού σπεύδουν να παράσχουν βοήθεια στους τραυματίες. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη ποια τρομοκρατική οργάνωση ευθύνεται για την επίθεση, αν και η περιοχή έχει στο παρελθόν δεχθεί επιθέσεις από εξτρεμιστικές ομάδες.

🇸🇾 A suicide attack took place at the St. Elias church on the eastern outskirts of Damascus. pic.twitter.com/QumwyoJAJu — MAKS 25 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) June 22, 2025





Η επίθεση έρχεται σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς η Ανατολική Μεσόγειος βρίσκεται στο επίκεντρο αυξημένης έντασης, με τη Γαλλία να ενισχύει την παρουσία της με αεροπορικές περιπολίες, όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα σήμερα. Οι εξελίξεις αυτές ενισχύουν τις ανησυχίες για περαιτέρω αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή.



Οι έρευνες για την ταυτότητα των δραστών και τα κίνητρά τους βρίσκονται σε εξέλιξη. Η Εκκλησία του Αγίου Ηλία, ένας ιστορικός χώρος λατρείας για τη χριστιανική κοινότητα της Συρίας.



Ορισμένοι ισχυρίζονται πως πίσω από την επίθεση κρύβεται ο ISIS αν και μέχρι στιγμής καμία οργάνωση δεν ανέλαβε την ευθύνη.





#Syria BREAKING: a suicide attack just took place at the St. Elias church in Dwel'a, on the eastern outskirts of #Damascus.



This is the first suspected Islamic State terror attack in Syria since the fall of #Assad. pic.twitter.com/ykmWcx7MD6 — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) June 22, 2025