Η συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ δεν ερμηνεύεται μόνο γεωπολιτικά, αλλά για πολλούς Χριστιανούς, ιδιαίτερα στους κύκλους των ευαγγελικών αλλά και ορθοδόξων, εντάσσεται σε ένα ευρύτερο βιβλικό και προφητικό πλαίσιο. Πολλοί αναλυτές βλέπουν σε αυτήν την αντιπαράθεση την προεικόνιση προφητειών που αναφέρονται κυρίως στα βιβλία του Ιεζεκιήλ και του Ιερεμία. Δεν είναι επίσης τυχαία ούτε τα ονόματα που επέλεξαν οι Ισραηλινοί «Ανατέλλοντος Λέοντα» για την επιχείρηση που εξαπέλυσαν κατά του Ιράν.





Η συγκεκριμένη φράση προέρχεται από το εδάφιο 23:24 του τέταρτου βιβλίου της Παλαιάς Διαθήκης, γνωστού ως «Αριθμοί»:

«Ιδού, ο λαός θα σηκωθεί σαν δυνατό λιοντάρι και δεν θα ησυχάσει έως ότου φάει το θήραμά του και πιει το αίμα των φονευθέντων». Το εδάφιο αυτό εντάσσεται στον πρώτο χρησμό του Βαλαάμ, ενός μη Ισραηλίτη προφήτη, ο οποίος προλέγει τη μελλοντική ισχύ και επιβολή του λαού του Ισραήλ, παρομοιάζοντάς τον με λιοντάρι που δεν σταματά μέχρι να ικανοποιήσει τη δίψα και την πείνα του για νίκη.

Πριν από την έναρξη της επιχείρησης, ο Νετανιάχου επισκέφθηκε έναν από τους πιο ιερούς τόπους της Ιερουσαλήμ και τοποθέτησε ένα χειρόγραφο σημείωμα στο Τείχος των Δακρύων με την πιο πάνω φράση.





Prime Minister Benjamin Netanyahu placed a note in the Western Wall yesterday with the verse: 'A people that rises up as a lioness, and as a lion lifts himself up'.



