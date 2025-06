Η «Πίτσα Πενταγώνου» είναι μια θεωρία που χρονολογείται από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου και έχει αναζωπυρωθεί πρόσφατα στο διαδίκτυο, κυρίως μέσω memes και συζητήσεων. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, οι παραγγελίες πίτσας σε πιτσαρίες κοντά στο Πεντάγωνο (το κτίριο-έδρα του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας) μπορεί να λειτουργούν ως δείκτης ή προάγγελος γεωπολιτικών κρίσεων ή στρατιωτικών κινήσεων.



Ουσιαστικά η θεωρία βασίζεται στην παρατήρηση ότι οι στρατιωτικοί ή το προσωπικό του Πενταγώνου μπορεί να παραγγέλνουν πίτσες σε μεγάλες ποσότητες πριν από κρίσιμες επιχειρήσεις ή ανακοινώσεις, είτε λόγω αυξημένης εργασίας είτε ως μέρος κάποιου εσωτερικού σήματος.

Το ίδιο έγινε και χθες εν μέσω των αναφορών περί κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή και επικείμενου χτυπήματος στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν από ΗΠΑ-Ισραήλ, Λογαριασμοί στο X παρακολούθησαν τις παραγγελίες πίτσας στο Πεντάγωνο και θεώρησαν οιωνό για στρατιωτικές εξελίξεις.





