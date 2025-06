Εξαιρετικά τεταμένη φαίνεται κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών-Ιράν-Ισραήλ να βρίσκονται στο επίκεντρο της διεθνούς ανησυχίας. Η πιθανότητα ισραηλινής στρατιωτικής επίθεσης στο Ιράν και η ανάγκη προστασίας των αμερικανικών διπλωματικών αποστολών στην περιοχή εντείνουν περαιτέρω το κλίμα αβεβαιότητας. με αναλυτές μάλιστα να κάνουν λόγο για επικείμενο χτύπημα εντός των επόμενων 24-48 ωρών. Αυτό φαίνεται να οδήγησε σε εθελοντικές αποχωρήσεις από τις πρεσβείες των ΗΠΑ σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και ΗΑΕ, καθώς και προετοιμασίες για μερική εκκένωση της Πρεσβείας στη Βαγδάτη.

Η κίνηση αυτή οφείλεται στην αυξανόμενη ανησυχία για ενδεχόμενη στρατιωτική κλιμάκωση, ιδιαίτερα καθώς το Ισραήλ φαίνεται να προετοιμάζεται για πιθανή επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι οποιαδήποτε ισραηλινή ενέργεια θα μπορούσε να προκαλέσει ιρανικά αντίποινα κατά αμερικανικών στόχων στην περιοχή.



Το Δίκτυο CBS αναφέρει μάλιστα πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ έκρινε ότι οι προετοιμασίες του Ισραήλ για επίθεση στο Ιράν «ολοκληρώθηκαν». Παράλληλα οι New York Times αναφέρουν πως οι ηγέτες του στρατού και της κυβέρνησης του Ιράν συναντήθηκαν για να σχεδιάσουν απάντηση σε ενδεχόμενη ισραηλινή επίθεση, η οποία θα περιλαμβάνει άμεση αντεπίθεση με εκατοντάδες βαλλιστικούς πυραύλους, σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο.





Απομάκρυνση προσωπικού από αμερικανικές πρεσβείες



Ως προληπτικό μέτρο, το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών διέταξε τη μερική απομάκρυνση μη απαραίτητου προσωπικού και των οικογενειών τους από τις πρεσβείες των ΗΠΑ στο Ιράκ, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, καθώς και από άλλες διπλωματικές εγκαταστάσεις στη Μέση Ανατολή. Η απόφαση αυτή δεν σηματοδοτεί άμεσο κίνδυνο, ωστόσο καταδεικνύει τη σοβαρότητα της κατάστασης και την εντεινόμενη ανησυχία για πιθανή σύρραξη.

Παράλληλα, όλες οι αμερικανικές πρεσβείες και τα προξενεία στην περιοχή έχουν λάβει εντολή να ενεργοποιήσουν επιτροπές έκτακτης ανάγκης και να ενημερώσουν την Ουάσιγκτον για τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζουν.

Πυρηνικό πρόγραμμα Ιράν και συνομιλίες



Κύρια πηγή έντασης αποτελούν οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η Τεχεράνη έχει εκφράσει την πρόθεσή της να επιτεθεί σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών. Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική τους παρουσία και βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, υπό τον φόβο μονομερούς ισραηλινής ενέργειας κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, χωρίς αμερικανική έγκριση.

Ενδεικτικά, η Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας των ΗΠΑ ανέβαλε προγραμματισμένη ακρόαση με τον Διοικητή της Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM), σε ένδειξη της σοβαρότητας της κατάστασης.

Ο Ιρανός Υπουργός Άμυνας Αζίζ Νασιρζαντέχ προειδοποίησε ότι αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις και ξεσπάσει σύγκρουση, το Ιράν θα πλήξει αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις σε όλη την περιοχή. Τόνισε ότι «όλες οι αμερικανικές βάσεις είναι εντός εμβέλειάς μας και θα τις πλήξουμε με τόλμη, όπου κι αν βρίσκονται».

Διπλωματικές πρωτοβουλίες και συμβολικές κινήσεις



Παρά την κλιμάκωση, συνεχίζονται οι προσπάθειες για διπλωματική διέξοδο. Ένας νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για το πυρηνικό ζήτημα έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες, αν και η υλοποίησή του παραμένει αβέβαιη. Εντός Ιράν, κάποιες φωνές βλέπουν την κρίση ως ευκαιρία επαναπροσέγγισης με την Ουάσιγκτον, ενώ έχουν σημειωθεί και συμβολικές κινήσεις, όπως η αφαίρεση καθεστωτικών συμβόλων από το κτίριο της πρώην αμερικανικής πρεσβείας στην Τεχεράνη.



Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι "θα μπορούσε να γίνει επικίνδυνη η κατάσταση" και τόνισε ότι "το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο". Το Ισραήλ βρίσκεται σε ύψιστη επιφυλακή και είναι έτοιμο να δράσει σε περίπτωση αποτυχίας των συνομιλιών. Ταυτόχρονα, η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA) αναμένεται να καταδικάσει το Ιράν για μη συμμόρφωση, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση

🚨BREAKING: US officials have been told Israel is fully ready to launch an operation into Iran. This is part of the reason the US advised some Americans to leave region. US anticipates Iran could retaliate on certain US sites in Iraq. Witkoff is still planning to meet with Iran…