Σεισμός 6.1 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Τουρκία το βράδυ της Κυριακής (10/8) με επίκεντρο την επαρχία Μπαλίκεσιρ.

Το εστιακό βάθος ήταν 11 χιλιόμετρα, ενώ έγινε αισθητός και στην Κωνσταντινούπολη, η οποία απέχει περίπου 200 χιλιόμετρα από το Μπαλίκεσιρ.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του ΣΙΓΜΑ στην Τουρκία, Μαρία Ζαχαράκη, πανικόβλητοι πολίτες πετάχτηκαν στους δρόμους, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες,

δεν υπήρξαν απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Ο υπουργός Εσωτερικών Yerlikaya ανέφερε ότι δεν υπάρχει αρνητική κατάσταση αυτή τη στιγμή όσον αφορά τον σεισμό μεγέθους 6,1 βαθμών που σημειώθηκε στο Σιντιργκι, στην επαρχία του Μπαλίκεσίρ.

Μέχρι στιγμής έχει καταρρεύσει ένα κτίριο.

Μετά τον σεισμό των 6,1 Ρίχτερ, σημειώθηκαν 2 σεισμοί μεγέθους 4,6 και 4,3 Ρίχτερ στη Μανίσα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπως η Σάμος.

#BREAKING



6.2 earthquake hits Balıkesir, Turkey causing damage.



pic.twitter.com/5fPPf5kJPG — Brian’s Breaking News and Intel (@intelFromBrian) August 10, 2025

Ο γεωεπιστήμονας καθηγητής Dr. Naci Görür έκανε δήλωση στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τον σεισμό των 6,1 βαθμών στην περιοχή Sındırgı του Balıkesir.



«Τώρα έγινε ένας σεισμός 6,1 βαθμών στο Alakır-Sındırgı/Balıkesir. Ο σεισμός είναι στη ζώνη ρήγματος Simav, τμήμα Sındırgı. Πρόκειται για ένα δεξιόστροφο, πλευρικό ρήγμα. Δεν είναι ένας μικρός σεισμός, μπορεί να υπάρξουν ζημιές. Δεν νομίζω ότι θα γίνει μεγαλύτερος σεισμός, αλλά μείνετε μακριά από τα σπίτια για λίγο καιρό».

♦️ Balıkesir'de meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde bazı binalar yıkıldı! #deprempic.twitter.com/sgwVSd190L — Dijital Gaste (@dijitalgastecom) August 10, 2025

Πληροφορίες από ΕΡΤ, ΣΚΑΙ