Δύο βδομάδες πέρασαν από το τροχαίο στην Αγλαντζιά και τον αδόκητο χαμό του 20χρονου Κυριάκου Αντωνίου. Αναστατωμένοι είναι οι κάτοικοι της περιοχής, αφού ο 24χρονος οδηγός του οχήματος παραμένει ασύλληπτος. Ο Φάνος Κουρουφέξης ως κάτοικος της Λεωφόρου Λάρνακος, μίλησε στο SigmaLive σχετικά με τις προθέσεις των κατοίκων, που μένουν κοντά στην περιοχή, αν δεν δουν αποτέλεσμα από τις έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Αρχικά ανέφερε ότι, «το παιδί το οποίο έκανε το δυστύχημα, όλη η γειτονιά τον γνωρίζει. Ξέρουμε ότι ενεπλάκη και σε άλλα τροχαία, έκανε κι άλλα ατυχήματα. Αυτό το παιδί δεν έπρεπε να έχει καν άδεια οδήγησης. Δεν μπορεί να το βλέπουν όλοι το προφανές και οι αρμόδιοι όχι.

Για το αν υπάρχει πρόθεση συγκάλυψης από τις αρχές, ο κ. Κουρουφέξης ξεκαθαρίζει «Από εκεί και πέρα, δεν υπονοείται από μέρους μας ότι υπάρχει κάποια πρόθεση συγκάλυψης. Πρέπει οι αρμόδιες αρχές που εμπλέκονται σε αυτή την διερεύνηση να έχουν τα μάτια τους δεκατέσσερα, διότι δεν θα ανεχτούμε άλλη υπόθεση Θανάση Νικολάου. Γνωρίζουμε ότι θα γίνει η ακριβής αναπαράσταση του τροχαίου, ότι η μηχανή του αυτοκινήτου που οδηγούσε ο θύτης μεταφέρθηκε στην Γερμανία για εξειδικευμένη έρευνα για την ταχύτητα που έπιασε το όχημα το βράδυ του δυστυχήματος. Μακάρι να τελεσφορήσουν οι έρευνες και τις επικροτούμε. Εμείς όμως οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε τη θέση μας, για να μην ξαναζήσουμε άλλες καταστάσεις. Ζούμε σε αυτό τον τόπο ξέρουμε, αισθανόμαστε. Έχουμε την εμπειρία μιας μάνα που σύρεται στα δικαστήρια εδώ και 20 χρόνια για να βρει το δίκαιο της. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνει ξανά κάτι παρόμοιο, αυτό λέμε. Ο χρόνος στη δικαιοσύνη, λειτουργεί εναντίον της»

Επισημαίνει ότι πολλές φορές έχουν ενημερωθεί οι αρχές για τις κόντρες στην περιοχή «Εμείς ως κάτοικοι εννοείται τα λέγαμε για τις κόντρες στην Λεωφόρο Λάρνακος. Ο Αντιδήμαρχος Ανδρέας Κωνσταντίνου έστειλε τόσες επιστολές. Από τις κόντρες και τον θόρυβο δεν μπορείς να κοιμηθείς. Το ζητούμενο πάντα ήταν να μπουν κάμερες σε εκείνο τον δρόμο όπως σε άλλους δρόμους που παρατηρήθηκαν παρόμοια φαινόμενα. Δυστυχώς, δεν εισακουστήκαμε. Δεν ζητούμε να έχουμε ένα αστυνομικό σε κάθε γειτονιά όπως γύρισαν και μας είπαν. Ακούσαμε πολλά «διαμάντια» και δικαιολογίες. Ζητάμε ουσιαστικά μέτρα.»

Καταλήγοντας ο κ. Κουρουφέξης τόνισε ότι «Αν περάσει ο καιρός και δεν δούμε την έρευνα, την διαδικασία να ολοκληρώνεται και την υπόθεση να καταχωρείται στο δικαστήριο, τότε ναι είμαστε έτοιμοι ως κάτοικοι της περιοχής να λάβουμε δράση, μέσω δυναμικών κινητοποιήσεων. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να αντικρίσουμε άλλη μια μάνα σαν στην Ανδριάνα.»