Ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ έδωσε εντολή στις αρχές των φυλακών να ετοιμάσουν ξεχωριστά κελιά για τους ακτιβιστές του πλοίου Madleen στις φυλακές Givon στη Ramla, όπου θα κρατηθούν πριν απελαθούν, σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Israel Hayom, που επικαλείται το Al Jazeera.

Κατά την άφιξή τους στο Ashdod, οι ακτιβιστές θα συνοδεύονται στη φυλακή με οχήματα με φιμέ τζάμια για να ελαχιστοποιηθεί η προσοχή του κοινού, ανέφεραν δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Ο Μπεν-Γκβιρ έχει επίσης δώσει εντολή στους υπαλλήλους της φυλακής να απαγορεύσουν στους ακτιβιστές να έχουν στην κατοχή τους φιλοπαλαιστινιακά σύμβολα κατά τη διάρκεια της κράτησής τους και να τους απαγορεύσουν την πρόσβαση σε ηλεκτρονικές συσκευές όπως τηλεοράσεις και ραδιόφωνα στα κελιά τους, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Απαντώντας σε άλλες αναφορές που ισχυρίζονται ότι οι ακτιβιστές θα φορούν στολές, η δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Sara Bashi δήλωσε ότι θα ήταν «πολύ ασυνήθιστο για την ισραηλινή κυβέρνηση να εκδίδει στολές φυλακής σε ανθρώπους που δεν είναι φυλακισμένοι».

