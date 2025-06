Το Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ κατέλαβε το υπό βρετανική σημαία πλοίο Madleen, που είχε ναυλώσει ο συνασπισμός του Στολίσκου Ελευθερίας (FFC) και μετέφερε βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας, και πλέον το ιστιοφόρο κατευθύνεται προς λιμάνι του Ισραήλ. Ο Χαμάς, Τουρκία και Ιράν καταδίκασαν την ισραηλινή επέμβαση.

Το ιστιοφόρο Madleen απέπλευσε από τη Σικελία την 1η Ιουνίου με στόχο να σπάσει τον «ναυτικό αποκλεισμό» που έχει επιβάλει το Ισραήλ στη Γάζα και να παραδώσει συμβολική ποσότητα ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα. Το τελευταίο του στίγμα έδειχνε πως βρισκόταν σε απόσταση περίπου 31 ναυτικών μιλίων από τη Λωρίδα της Γάζας.

Όπως ανέφερε ο FFC στον λογαριασμό του στο Telegram, ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε το πλοίο στη διάρκεια της νύκτας προτού αυτό φτάσει στη στεριά.

Video from Al Jazeera Mubasher showed the crew of the Gaza Freedom Flotilla Coalition’s Madleen in life jackets with their hands raised as the ship was about to be raided by Israeli forces. Communications with the vessel were cut shortly after. pic.twitter.com/N7KdmOefKO