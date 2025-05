Σκηνές χάους και τρόμου εκτυλίχθηκαν από το σοβαρό περιστατικό όπου ένα αυτοκίνητο βρέθηκε εκτός ελέγχου να χτυπά οπαδούς της Λίβερπουλ στο κέντρο της πόλης, και ενώ εκείνοι πανηγύριζαν το απόγευμα της Δευτέρας (26/5) την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η Τσέλσι Γιουέν, η περπατούσε στην οδό Γουότερ μαζί με φίλους της παραλίγο να είναι και η ίδια ένα από τα θύματα που παρασύρθηκαν από το ίδιο το αυτοκίνητο, μίλησε στο Sky News:

A man has been detained after a car collided with several pedestrians in Liverpool city centre during Liverpool FC's victory parade, Merseyside Police have said.



Eyewitness Chelsea Yuen describes her report of what happened.

pic.twitter.com/413LViMgrl