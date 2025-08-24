Η πλειοψηφία του κυπριακού λαού στέκεται σταθερά δίπλα στο λαό της Παλαιστίνης γιατί συμμεριζόμαστε το δράμα και την αδικία, αφού και η Κύπρος βιώνει την κατοχή και τις παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου από την Τουρκία, ανέφερε απόψε ο Τάσος Κωστέας, Πρόεδρος του Παγκυπρίου Συμβουλίου Ειρήνης.

Σε χαιρετισμό του στην κινητοποίηση για τον λιμό στη Γάζα, που πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Ευρώπης στη Λάρνακα, ο κ. Κωστέας ανέφερε ότι «βρισκόμαστε εδώ για ακόμα μια φορά καταδικάσουμε τις καθημερινές παραβιάσεις στις οποίες προβαίνει το Ισραήλ εις βάρος του παλαιστινιακού πληθυσμού αμάχων, παιδιών, ευάλωτων ομάδων».

«Βρισκόμαστε εδώ ξανά και δεν θα κουραστούμε ποτέ να υψώνουμε τη φωνή μας κατά της απίστευτης βαρβαρότητας που συντελείται στην περιοχή μας και που έχει στόχο τον αφανισμό ενός ιστορικού λαού από τα ιστορικά εδάφη του», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι «μαζί με άλλες φιλειρηνικές οργανώσεις μια μεγάλη αντιπολεμική συμμαχία κινητοποιείται σε όλο τον κόσμο και υψώνεται σαν ασπίδα για την Παλαιστίνη. Οι επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα στη Δυτική Όχθη, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και στις χριστιανικές κοινότητες της Παλαιστίνης αλλά και η εισβολή στο Λίβανο, η εισβολή και η κατάληψη εδαφών από τη Συρία, συνιστούν πρωτοφανείς παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας για τα οποία αργά ή γρήγορα θα υπάρξει λογοδοσία» ανέφερε.

Όπως είπε ο κ. Κωστέας «ιδιαίτερα ο αποκλεισμός της Γάζας η αποστέρηση του πληθυσμού σε τρόφιμα, καθαρό νερό και φάρμακα συνιστά μια τεχνητή ανθρωπιστική κρίση που όμοια της δεν γνωρίζουμε στη σύγχρονη ιστορία. Δεν σιωπούμε και δεν θα σιωπήσουμε σ’ αυτό το έγκλημα κατά των παιδιών που πεθαίνουν από την πείνα, των ηλικιωμένων, των ασθενών που πεθαίνουν χωρίς να έχουν την στοιχειώδη περίθαλψη».

Δεν θα σιωπήσουμε, συνέχισε «γιατί το Ισραήλ δεν επιτίθεται μόνο στην Παλαιστίνη. Επιτίθεται σε κάθε ένα από εμάς στην αξιοπρέπεια μας, στη λογική μας, στην πανανθρώπινη αξία της Ειρήνης, σε ολόκληρη της ανθρωπότητα. Το Ισραήλ επιτίθεται στην ιστορία και στην δική του ιστορία».

Σημείωσε επίσης πως «διενεργώντας αυτό το σύγχρονο ολοκαύτωμα η ακροδεξιά κυβέρνηση Νετανιάχου, επιτίθεται και σκοτώνει ξανά τα θύματα του ολοκαυτώματος και αναζωπυρώνει τις συνθήκες που το προκάλεσαν». «Η κυβέρνηση Νετανιάχου αποτελεί σήμερα τον πιο μεγάλο κίνδυνο για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια – και τα εγκλήματά τους δεν μπορούν και δεν θα μείνουν ατιμώρητα», είπε.

Αφού ανέφερε ότι «το μέλλον όλων των χωρών της περιοχής, και του Ισραήλ συμπεριλαμβανομένου, βρίσκεται στην συνεργασία, στο σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας και των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου» ο κ. Κωστέας σημείωσε πως «όσο το Ισραήλ παραβιάζει αυτές τις αρχές αποδεικνύει ότι μοναδικός του στόχος είναι να επεκτείνει τα σύνορά του εις βάρος των γειτόνων του, μια επικίνδυνη αποικιοκρατική ιμπεριαλιστική αντίληψη που μας αφορά όλους».

Στον χαιρετισμό του ο Τάσος Κωστέας είπε ακόμα πως «όσο δύσκολες και αν είναι σήμερα πολιτικές ισορροπίες, το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης και, είμαστε βέβαιοι, η πλειοψηφία του κυπριακού λαού στέκεται σταθερά δίπλα στο λαό της Παλαιστίνης γιατί συμμεριζόμαστε το δράμα και την αδικία γιατί και εμείς, η Κύπρος βιώνουμε την κατοχή και τις παραβιάσεις του Διεθνούς Δικαίου από την Τουρκία».

Ανέφερε επίσης πως «καμιά στρατιωτική ισχύς και καμιά πολιτική σκοπιμότητα, δεν μπορεί να αλλάξει την ιστορία των σχέσεων αλληλεγγύης και φιλίας με τους λαούς γείτονές μας». «Θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο, όσες δυσκολίες και αντιμετωπίζουμε γιατί ο αγώνας σας και αγώνας μας είναι δίκαιος και στο τέλος το δίκαιο και η αλήθεια θα επικρατήσουν», κατέληξε.

