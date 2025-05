Η μεγάλη παρέλαση της Λίβερπουλ για την κατάκτηση του 20ού τίτλου του συλλόγου στην Premier League, αμαυρώθηκε από ένα θλιβερό περιστατικό, καθώς ένα αυτοκίνητο χτύπησε πλήθος πεζών στο κέντρο της πόλης του Λίβερπουλ, κατά τη διάρκεια των εορτασμών για το πρωτάθλημα Αγγλίας που κατέκτησαν οι «Reds».

Όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφορούν στα κοινωνικά δίκτυα, ένα αυτοκίνητο μπούκαρε μέσα στο πλήθος, στην οδό Γουότερ, και παρέσυρε δεκάδες ανθρώπους στον διάβα του. Οι σκηνές είναι τρομακτικές, με ανθρώπους να σωριάζονται στο έδαφος.

Η αστυνομία του Μερσεϊσάιντ ανακοίνωσε ότι συνελήφθη ένας 53χρονος λευκός Βρετανός από την περιοχή του Λίβερπουλ.. Δεν έχει διευκρινιστεί αν πρόκειται για τον οδηγό του οχήματος



Ολόκληρη ανακοίνωση:

«Θα θέλαμε να ζητήσουμε από το κοινό να μην κάνει εικασίες σχετικά με τις συνθήκες του αποψινού περιστατικού στην οδό Γουότερ, στο κέντρο του Λίβερπουλ.

Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο άνδρας που συνελήφθη είναι ένας 53χρονος λευκός Βρετανός από την περιοχή του Λίβερπουλ.

Διεξάγονται εκτεταμένες έρευνες για να διαπιστωθούν οι συνθήκες που οδήγησαν στη σύγκρουση.

Παρακαλούμε το κοινό να μην κοινοποιεί ενοχλητικό ή σοκαριστικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο, αλλά να αποστέλλει το υλικό ή τις πληροφορίες απευθείας στο Τμήμα μας».

Η υπηρεσία ασθενοφόρων ανακοίνωσε από τη μεριά της ότι «αξιολογεί επί του παρόντος την κατάσταση». «Προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι θα λάβουν την ιατρική βοήθεια που χρειάζονται το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε.



ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Περίληψη του τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής:

Η αστυνομία ανταποκρίνεται σε περιστατικό στο κέντρο της πόλης του Λίβερπουλ, μετά από σύγκρουση αυτοκινήτου με αρκετούς πεζούς

· Το περιστατικό συνέβη ενώ χιλιάδες φίλαθλοι είχαν κατακλύσει τους δρόμους για να γιορτάσουν τον τίτλο της Πρέμιερ Λιγκ της Λίβερπουλ·





Ένας άνδρας έχει τεθεί υπό κράτηση, αλλά δεν είναι ακόμη γνωστό πόσοι έχουν τραυματιστεί ή αν υπάρχουν νεκροί





Η περιοχή έχει αποκλειστεί και μεγάλος αριθμός υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης βρίσκεται στο σημείο.



Προσοχή σκληρές εικόνες

Το μήνυμα του Βρετανού Πρωθυπουργού

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δηλώνει ότι οι σκηνές στο Λίβερπουλ είναι «αποτρόπαιες» – και ευχαριστεί τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την αντίδρασή τους

«Οι σκηνές στο Λίβερπουλ είναι αποτρόπαιες – οι σκέψεις μου είναι με όλους όσοι έχουν τραυματιστεί ή επηρεαστεί. Θέλω να ευχαριστήσω την αστυνομία και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την άμεση και συνεχή αντίδρασή τους σε αυτό το σοκαριστικό περιστατικό.

Ενημερώνομαι διαρκώς για τις εξελίξεις και ζητώ να δώσουμε στην αστυνομία τον χώρο που χρειάζεται για να διεξαγάγει την έρευνά της.»





Σημειώνεται ότι χιλιάδες οπαδοί της Λίβερπουλ υποδέχθηκαν νωρίτερα το πούλμαν των πρωταθλητών, σε μία πόλη που «έριξε τα τείχη της» για να παρελάσουν οι θριαμβευτές της φετινής Premier League. Οι οπαδοί των Reds είχαν ξεσπάσει σε ένα ατελείωτο πανηγύρι χαράς, εκδηλώνοντας τη λατρεία τους απέναντι στους παίκτες και το τεχνικό τιμ για τις μεγάλες στιγμές που τους χάρισαν. Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας σε μία γιορτή έκστασης, έλουζαν με σαμπάνια όλον τον κόσμο. Το Λίβερπουλ ντύθηκε κυριολεκτικά στα κόκκινα, με χιλιάδες καπνογόνα και πανό, την ίδια στιγμή που η ιαχή «Λίβερπουλ» δονούσε την ατμόσφαιρα.