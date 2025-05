Το στέγαστρο στον προαύλιο χώρο αφίξεων του αεροδρομίου του Δελχί κατέρρευσε εν μέρει το πρωί της Κυριακής λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων και των ισχυρών ανέμων στην Ινδία.

Ο ανακαινισμένος Αεροσταθμός 1 άνοιξε πρόσφατα για τις πτητικές λειτουργίες στο Διεθνές Αεροδρόμιο Indira Gandhi της πρωτεύουσας, το οποίο είναι επίσης το μεγαλύτερο και πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της χώρας.

Κατά τη διάρκεια έντονης βροχόπτωσης, ένα στέγαστρο μεμβράνης κατέρρευσε.

Η στιγμή που καταρρέει στέγαστρο στο αεροδρόμιο Γκάντι στην Ινδία

During heavy rainfall, a membrane canopy collapsed at Indira Gandhi International Airport (IGI) in the Indian capital.



The structure was newly built — replacing a previous one that also collapsed under similar weather conditions a year earlier, killing one person. pic.twitter.com/t16DTHYulE