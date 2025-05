Οι αρχές της νότιας πολιτείας Κεράλα στην Ινδία εξέδωσαν προειδοποίηση ύστερα από τη βύθιση πλοίου με πετρέλαιο και επικίνδυνο φορτίο στα ανοικτά των ακτών της, στη Θάλασσα της Αραβίας. Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή, όταν το πλοίο MSC ELSA 3, με σημαία Λιβερίας, ανετράπη κοντά στην πόλη Κότσι. Η ακτογραμμή της περιοχής είναι πλούσια σε βιοποικιλότητα και αποτελεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

Και οι 24 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από άνδρες του Ινδικού Ναυτικού ύστερα από πολύωρη επιχείρηση, ωστόσο ορισμένα από τα 640 κοντέινερ του πλοίου έχουν αρχίσει να παρασύρονται προς την ακτή, προκαλώντας ανησυχία και εκκενώσεις σε ορισμένες περιοχές.

Οι αρχές εκφράζουν φόβους για διαρροή πετρελαίου, καυσίμων και άλλων τοξικών υλικών που απειλούν τη δημόσια υγεία και τη θαλάσσια ζωή. Το πλοίο μετέφερε μεταξύ άλλων 13 κοντέινερ με επικίνδυνο φορτίο και 12 κοντέινερ με ανθρακασβέστιο, μια χημική ουσία που αντιδρά με το θαλασσινό νερό εκλύοντας εύφλεκτο αέριο.

Επίσης, στις δεξαμενές του υπήρχαν 84,44 μετρικοί τόνοι πετρελαίου κίνησης και 367,1 τόνοι μαζούτ.

Το πλοίο βρισκόταν σε πορεία από το λιμάνι Vizhinjam προς το Κότσι όταν άρχισε να γέρνει επικίνδυνα, σε απόσταση 38 ναυτικών μιλίων από τις ακτές, πριν τελικά βυθιστεί τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής λόγω πλημμύρας σε ένα από τα διαμερίσματά του.

Το γραφείο του πρωθυπουργού της Κεράλα ανακοίνωσε ότι έχει τεθεί σε επιφυλακή όλη η παράκτια ζώνη, ενώ οι κάτοικοι κοντά στη θάλασσα έχουν προειδοποιηθεί να μην αγγίζουν κοντέινερ ή ίχνη πετρελαίου που ενδέχεται να ξεβραστούν. Παράλληλα, έχει ζητηθεί από τους αλιείς να αποφεύγουν να πλησιάζουν στο σημείο της βύθισης.

#IndianCoastGuard conducts rescue mission of Liberia-flagged container vessel MSC ELSA 3 which capsized off #Kochi on May 23; 21 (24 total) crew members rescued so far. pic.twitter.com/Wptw3xj4tj

Το Ινδικό Λιμενικό Σώμα έχει στείλει πλοίο με εξοπλισμό αντιμετώπισης ρύπανσης και ένα αεροσκάφος με σύστημα εντοπισμού πετρελαιοκηλίδων για επιτήρηση της περιοχής.

Οι προσπάθειες περιορισμού της ρύπανσης εντατικοποιούνται καθώς ο κίνδυνος για σοβαρή οικολογική καταστροφή είναι άμεσος.





An official note from the Kerala Chief Minister’s Office has warned that drifting containers from the sunken MSC ELSA 3 are expected to reach the coasts of Alappuzha, Kollam, Ernakulam, and Thiruvananthapuram.



The alert states: “The containers are drifting in the sea at a speed… pic.twitter.com/Af0o8vAsvb