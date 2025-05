Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ θα τελέσει λειτουργία σήμερα Παρασκευή, μια ημέρα αφότου έγινε ο πρώτος Αμερικανός επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας, με τον κόσμο να παρακολουθεί για ενδείξεις του τι είδους Πάπας θα είναι.

Ο γεννημένος στο Σικάγο Ρόμπερτ Φράνσις Πρεβόστ εξελέγη την Πέμπτη από τους συναδέλφους του καρδινάλιους για να ηγηθεί των 1,4 δισεκατομμυρίων καθολικών του κόσμου μετά από ένα μυστικό κονκλάβιο στην Καπέλα Σιξτίνα του Βατικανού.

Στις 11:00 π.μ. (12 ώρα Κύπρου ) της Παρασκευής, ο 69χρονος θα επιστρέψει στο παρεκκλήσι για να τελέσει μια ιδιωτική λειτουργία με τους καρδιναλίους που θα μεταδοθεί από το Βατικανό, εκφωνώντας την πολυαναμενόμενη πρώτη του ομιλία ως Πάπας.

Δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές χειροκρότησαν τον Λέοντα όταν εμφανίστηκε στο μπαλκόνι της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου χθες το βράδυ, αλλά πολλοί δεν ήξεραν ποιος ήταν.

Ο Αμερικανός, ο οποίος πέρασε δύο δεκαετίες κάνοντας ιεραποστολικό έργο στο Περού και έγινε καρδινάλιος μόλις το 2023, βρισκόταν στις λίστες πολλών παρατηρητών του Βατικανού για τους πιθανούς πάπες.

Τις επόμενες ημέρες, από τη λειτουργία της Παρασκευής μέχρι την προσευχή Regina Coeli το μεσημέρι της Κυριακής και τη συνάντηση με τους δημοσιογράφους στο Βατικανό τη Δευτέρα το πρωί, οι πράξεις και τα λόγια του θα εξεταστούν προσεκτικά.

«Χτίστε γέφυρες»

Στην πρώτη του ομιλία προς τα πλήθη που κατέκλυσαν την πλατεία του Αγίου Πέτρου το βράδυ της Πέμπτης, ο Λέων επανέλαβε τον προκάτοχό του Πάπα Φραγκίσκο με μια έκκληση για ειρήνη.

«Βοηθήστε μας, και ο ένας τον άλλον, να χτίσουμε γέφυρες μέσω του διαλόγου, μέσω της συνάντησης, για να έρθουμε μαζί ως ένας λαός, πάντα ειρηνικά», είπε.

«Πρέπει να αναζητήσουμε από κοινού πώς να είμαστε μια ιεραποστολική Εκκλησία, μια Εκκλησία που χτίζει γέφυρες, που κάνει διαλόγους, που είναι πάντα ανοιχτή».

Οι παγκόσμιοι ηγέτες έσπευσαν να καλωσορίσουν την εκλογή του ως 267ου Πάπα και υποσχέθηκαν να συνεργαστούν με την Εκκλησία σε παγκόσμια ζητήματα σε μια εποχή μεγάλης γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Pope Leo XIV appears on the balcony of St. Peter’s Basilica to greet the faithful for the first time as the 267th Pope. pic.twitter.com/tsA1a0XSOM