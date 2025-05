Ο Αμερικανός καρδινάλιος Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ εξελέγη νέος Πάπας με το όνομα Λέων ΙΔ΄, προκαλώντας αναταράξεις τόσο εντός όσο και εκτός ΗΠΑ. Αν και η εκλογή του θεωρήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ "τιμή για τη χώρα", αναλυτές εκτιμούν πως ο νέος Πάπας αναμένεται να συγκρουστεί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, ειδικά σε θέματα όπως η μετανάστευση, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η προστασία του περιβάλλοντος. Ο Λέων ΙΔ΄ έχει ιστορικό κριτικής απέναντι στις αντιμεταναστευτικές πολιτικές του Τραμπ και σε δηλώσεις του αντιτίθεται στη χρήση του Χριστιανισμού για εθνικιστική πολιτική ατζέντα.

Πριν γίνει Πάπας δεν δίσταζε να ασκεί κριτική στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον Αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς ενώ έχει αναρτήσει ορισμένα επικριτικά σχόλια για τις πολιτικές των Ρεπουμπλικάνων ηγετών στον λογαριασμό X

Παρά τις συντηρητικές του θέσεις σε κοινωνικά θέματα (γάμοι ομοφυλοφίλων, ταυτότητα φύλου), ο νέος Πάπας θεωρείται συνέχεια του Φραγκίσκου σε πνευματική και κοινωνική ευαισθησία. Η MAGA πτέρυγα του Τραμπ ήδη τον χαρακτηρίζει "μαρξιστή", ενώ ο ίδιος ο Τραμπ έχει φλερτάρει με τη βλασφημία, δημοσιεύοντας φωτογραφίες όπου παρουσιάζεται ως Πάπας.

Ο φανατικός υποστηρικτής του Τραμπ, Ράιαν Σέλκις, πρώην διευθύνων σύμβουλος σε εταιρεία κρυπτονομισμάτων, κοινοποίησε παλαιότερες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αποδίδονται στον νέο Πάπα. Σε αυτές περιλαμβάνονται υποστήριξη στον Τζορτζ Φλόιντ και κριτική στην πολιτική διαχωρισμού οικογενειών του Τραμπ. Ο Σέλκις έγραψε: «Ένας νέος woke Πάπας. BLM. Παιδιά σε κλουβιά. Αυτοκαταστροφική ενσυναίσθηση. Αμερικανός που κυρίως γράφει στα ισπανικά.»





