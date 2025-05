Με την κωδική ονομασία «Sindoor» η Ινδία ξεκίνησε μια στρατιωτική επιχείρηση κατά του Πακιστάν χθες βράδυ 6 Μαΐου. Οι ινδικές Ένοπλες Δυνάμεις χτύπησαν στόχους και «τρομοκρατικές υποδομές» στο Πακιστάν και στο κατεχόμενο από το Πακιστάν Τζαμού και Κασμίρ (PoJK). Περιλάμβανε χτυπήματα ακριβείας σε εννέα θέσεις και η Ινδία φέρεται να ενημέρωσε τις ΗΠΑ και τη Ρωσία για την επιχείρηση αυτή.

Οι πληροφορίες των ινδικών μέσων αναφέρουν πως οι επιθέσεις επικεντρώθηκαν σε ένοπλες ομάδες όπως η Jaish-e-Muhammad και η Lashkar-e-Taiba, που δραστηριοποιούνται στο Κασμίρ και επιδιώκουν την ένωση της περιοχής με το Πακιστάν.

Η ονομασία της επιχείρησης, "Sindoor"—λέξη που παραπέμπει στο κόκκινο σημάδι που φορούν οι παντρεμένες Ινδές—φέρνει στο προσκήνιο το θρησκευτικό στοιχείο της επίθεσης στο Παλγκάμ, κατά την οποία, σύμφωνα με το India Today, στοχοποιήθηκαν άνδρες, συμπεριλαμβανομένων και νεόνυμφων, λόγω της θρησκείας τους.



«Μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία»

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας, Σουμπραμανιάμ Τζαϊσανκάρ, σε ανάρτησή του στο X, τόνισε πως «ο κόσμος πρέπει να δείξει μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία», σηματοδοτώντας την πολιτική γραμμή της Ινδίας απέναντι σε παρόμοιες επιθέσεις στο μέλλον.

«Δειλή» και «απρόκλητη» επίθεση



Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν επανήλθε με ανάρτηση στην πλατφόρμα X, καταδικάζοντας την «δειλή» και «απρόκλητη» επίθεση της Ινδίας.

«Το Πακιστάν διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να απαντήσει αποφασιστικά σε αυτή την απρόκλητη ινδική επίθεση — μια αποφασιστική απάντηση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη», έγραψε ο Σαρίφ, σύμφωνα με μετάφραση.

«Ολόκληρο το έθνος στέκεται ενωμένο πίσω από τις ένοπλες δυνάμεις του, και το ηθικό μας και η αποφασιστικότητά μας παραμένουν ακλόνητα», πρόσθεσε.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ



The treacherous enemy has launched a cowardly attack on five locations within Pakistan. This heinous act of aggression will not go unpunished.

Pakistan reserves the absolute right to respond decisively to this unprovoked Indian attack — a…