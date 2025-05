Οκτώ άμαχοι έχασαν τη ζωή τους σε «24 πλήγματα» των ινδικών ενόπλων δυνάμεων σε «έξι τοποθεσίες» στο Πακιστάν, ανακοίνωσε εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού, ο στρατηγός Άχμεντ Τσόντρι, ενώ νωρίτερα επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για τρεις νεκρούς. Ο στρατηγός Τσόντρι πρόσθεσε πως τραυματίστηκαν άλλοι 35 άνθρωποι και ότι δυο ακόμη είναι αγνοούμενοι.

Ο ανώτατος αξιωματικός διευκρίνισε πως «κοριτσάκι τριών ετών» είναι ανάμεσα στους νεκρούς σε τζαμί στην Μπαχαβαλπούρ, στο πακιστανικό Παντζάμπ, λίγη ώρα αφού το Νέο Δελχί ανακοίνωσε πως αεροσκάφη του έπληξαν «τρομοκρατικές εγκαταστάσεις» στο έδαφος της γειτονικής χώρας.

«Έχουμε επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τρεις αμάχους που σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους παιδί», είπε νωρίτερα ο υπουργός Ασίφ, προσθέτοντας πως οι ένοπλες δυνάμεις της Ινδίας επιτέθηκαν σε «πολλαπλούς στόχους, όλους πολιτικούς».

