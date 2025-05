Σε μια δραματική κλιμάκωση των εντάσεων στην περιοχή του Κασμίρ, οι ινδικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση με την ονομασία «Επιχείρηση Sindoor», με στοχευμένα πλήγματα κατά «τρομοκρατικής υποδομής στο έδαφος του Πακιστάν» και στο κατεχόμενο Τζαμού και Κασμίρ.

Σε επίσημη δήλωση, η Ινδία ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε την επιχείρηση Sindoor, στοχεύοντας εννέα τοποθεσίες στο Πακιστάν.

Νωρίτερα, το Reuters είχε μεταδώσει ότι ακούστηκαν πολλαπλές δυνατές εκρήξεις κοντά στα βουνά γύρω από την πόλη Μουζαφαραμπάντ του Κασμίρ, περιοχή που διοικείται από το Πακιστάν.

Ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν δήλωσε ότι ο στρατός θα απαντήσει στο πλήγμα της Ινδίας "σε χρόνο και τόπο της δικής του επιλογής". Όπως ανέφερε σε δήλωσή του που μεταδόθηκε από το Πρακτορείο Ειδήσεων του Πακιστάν, "δεν θα μείνει αναπάντητο".

DG ISPR:



India has struck three places from air.

Bahawalpur, Kotli and Muzaffarabad



All planes of Pakistan Air Force are airborne. All strikes were made by India from its own airspace.



Pakistan will respond to it at a time and place of its own choosing. It will not go… pic.twitter.com/AdL6lIh0jr