Η Αστυνομία του Βανκούβερ ανακοίνωσε ότι εννιά άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά την παράσυρσή τους από αυτοκίνητο που οδηγούσε 30χρονος, ο οποίος έχει συλληφθεί.

Οι αστυνομικές αρχές δεν έχουν δώσει ακριβή αριθμό τραυματιών.

«Μέχρι στιγμής, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους», αναφέρει η ανακοίνωση της Αστυνομίας του Βανκούβερ σχετικά με όσα έγιναν στο φεστιβάλ Lapu Lapu που είναι αφιερωμένο στον πολιτισμό των Φιλιππίνων.

«Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσοι επηρεάστηκαν από αυτό το τραγικό περιστατικό», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Η νέα ανάρτηση στο Χ:

A number of people have been killed and multiple others are injured after a driver drove into a crowd at a street festival at E. 41st Avenue and Fraser shortly after 8 p.m. tonight. The driver is in custody. We will provide more information as the investigation unfolds. pic.twitter.com/Iqh5AK5Au3