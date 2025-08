Η αμερικανική Πρεσβεία στη Λευκωσία καλωσόρισε στην Κύπρο τους δέκα εμπειρογνώμονες από τις ΗΠΑ που θα διερευνήσουν και θα αξιολογήσουν, κατόπιν αιτήματος της Λευκωσίας, τη διαχείριση της πυρκαγιάς στην ορεινή Λεμεσό, εξαίροντας τη συνεργασία ΗΠΑ-Κύπρου ως εταίρων που "αλληλοϋποστηρίζονται σε περιόδους κρίσης".

Σε ανάρτηση στο Χ η Πρεσβεία αναφέρει ότι έχει την τιμή να καλωσορίσει δέκα από τους κορυφαίους ερευνητές σε θέματα πυρκαγιών στον κόσμο, από τις ΗΠΑ, οι οποίοι θα συνδράμουν την έρευνα για την καταστροφική πυρκαγιά στη Λεμεσό.

"Αυτή η συνεργασία υπογραμμίζει την ισχύ των δεσμών μεταξύ ΗΠΑ-Κύπρου και αποτελεί παράδειγμα του πώς οι εταίροι αλληλοϋποστηρίζονται σε περιόδους κρίσης", αναφέρει η ανάρτηση.

Οι εμπειρογνώμονες είναι μέλη της μονάδας της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives) των ΗΠΑ και αναμένεται να πιάσουν δουλειά την Πέμπτη.

Θα διενεργήσουν αυτοψία στον χώρο της πυρκαγιάς, με την προσοχή να εστιάζεται στο σημείο από το οποίο αναφέρθηκαν οι πρώτες εστίες καπνού.

Ο αναπληρωτής ΚΕ Γιάννης Αντωνίου ανέφερε ότι υπολογίζεται πως θα παραμείνουν στην Κύπρο για δέκα μέρες και με την ολοκλήρωση των ερευνών θα προβούν σε ένα πρώτο απολογισμό σε σχέση με τα ευρήματά τους, ενώ θα ακολουθήσει γραπτή έκθεση την οποία θα υποβάλουν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Honored to welcome to 🇨🇾 ten of the world's leading fire investigators from 🇺🇸 to support the investigation of the devastating Limassol fire. This collaboration underscores the strength of 🇺🇸 🇨🇾 bonds & exemplifies how partners support each other in times of crisis. @ATFHQ