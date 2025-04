Αριθμός ανθρώπων σκοτώθηκε και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν όταν ένας οδηγός έπεσε με το αυτοκίνητό του σε πλήθος που μετείχε σε φιλιππινέζικο φεστιβάλ δρόμου στο Βανκούβερ, ανακοίνωσε χθες, Σάββατο, η αστυνομία της πόλης αυτής στον δυτικό Καναδά.

Ο οδηγός συνελήφθη, σημείωσε η αστυνομία σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Το περιστατικό σημειώθηκε καθώς μέλη της φιλιππινέζικης κοινότητας συγκεντρώνονταν για να γιορτάσουν την Ημέρα του Λάπου Λάπου, διευκρίνισε ο δήμαρχος του Βανκούβερ Κεν Σιμ σε ανάρτησή του στο X.

Με το φεστιβάλ αυτό τιμάται ηγετική μορφή του αγώνα κατά της αποικιοκρατίας τον 16ο αιώνα στις Φιλιππίνες.

"Έχω συγκλονιστεί και είμαι βαθιά λυπημένος για το τρομερό συμβάν στη σημερινή εκδήλωση για την Ημέρα του Λάπου Λάπου", σημείωσε ο δήμαρχος του Βανκούβερ στην ανάρτησή του.

"Η σκέψη μας βρίσκεται με όλους όσοι επλήγησαν και την φιλιππινέζικη κοινότητα του Βανκούβερ αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη στιγμή", πρόσθεσε.

Η αστυνομία του Βανκούβερ διευκρίνισε ότι το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00 τοπική ώρα του Σαββάτου (06:00 ώρα Κύπρου σήμερα) στην συνοικία Σάνσετ ον Φρέιζερ της πόλης.

Video of the SUV that drove into the crowd of people in #Vancouver tonight at the Lapu Lapu Festival. Tragic news. There’s videos of the alleged suspect, I won’t be sharing those. pic.twitter.com/9o4HSR7zW1