Είχε προηγηθεί σήμερα το πρωί η απελευθέρωση τριών Ισραηλινών ομήρων, έπειτα από σχεδόν 16 μήνες ομηρείας.

Ο 52χρονος Ofer Kalderon απήχθη από το κιμπούτς Nir Oz μαζί με τον γιο του Erez, ο οποίος ήταν 11 ετών τότε, και την κόρη του Sahar, που ήταν 16. Ο Erez και η Sahar αφέθηκαν επίσης ελεύθεροι κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας το Νοέμβριο του 2023.

Hostage Ofer Calderon is handed over to the Red Cross by Hamas after 484 days in captivity.



Calderon is seen paraded on a stage in southern Gaza's Khan Younis. He briefly waves to the crowd before leaving in Red Cross vehicle. pic.twitter.com/9VnKQeRJQr