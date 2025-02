Η Χαμάς παρέδωσε στον Ερυθρό Σταυρό και τους τρεις Ισραηλινούς ομήρους, Yarden Bibas, Ofer Kalderon και Keith Seigel.

Οι δύο πρώτοι παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό στη Χαν Γιουνίς, ενώ ο τρίτος αφέθηκε ελεύθερος λίγη ώρα αργότερα σε άλλο σημείο, στο λιμάνι της πόλης της Γάζας.

Οι IDF προς το παρόν έχουν ανακοινώσει ότι έχουν φτάσει στο Ισραήλ οι Bibas και Kalderon.

Scenes of an Israeli prisoner being handed over to the Red Cross in Khan Younis city. pic.twitter.com/1Jv5sG2Mlf

Οι δύο άνδρες "συνοδεύτηκαν από (μέλη των ειδικών δυνάμεων) προς το ισραηλινό έδαφος", διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Ο 52χρονος Ofer Kalderon απήχθη από το κιμπούτς Nir Oz μαζί με τον γιο του Erez, ο οποίος ήταν 11 ετών τότε, και την κόρη του Sahar, που ήταν 16. Ο Erez και η Sahar αφέθηκαν επίσης ελεύθεροι κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας το Νοέμβριο του 2023.

Ο Yarden Bibas απήχθη από το κιμπούτς Nir Oz μαζί με τη σύζυγό του Shiri και τους δύο γιους του Kfir και Ariel. Ο Kfir ήταν μόλις εννέα μηνών όταν απήχθη, ο νεότερος όμηρος που κρατήθηκε στις 7 Οκτωβρίου.

Hostage Ofer Calderon is handed over to the Red Cross by Hamas after 484 days in captivity.



Calderon is seen paraded on a stage in southern Gaza's Khan Younis. He briefly waves to the crowd before leaving in Red Cross vehicle. pic.twitter.com/9VnKQeRJQr