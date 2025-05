Το Πακιστάν έπληξε σήμερα στόχους στην Ινδία, αφού το Νέο Δελχί εκτόξευσε πυραύλους εναντίον πακιστανικών αεροπορικών βάσεων, καθώς συνεχίζεται μία από τις χειρότερες αντιπαραθέσεις των τριών τελευταίων δεκαετίων μεταξύ των δύο πυρηνικών δυνάμεων, η οποία έχει ήδη κοστίσει τη ζωή σε περίπου 50 αμάχους.

Οι χώρες μέλη της G7 κάλεσαν σε «άμεση αποκλιμάκωση» και οι ΗΠΑ, ιστορικός σύμμαχος του Πακιστάν που όμως έχουν προσεγγίσει την Ινδία τις τελευταίες δεκαετίες, πρότειναν να μεσολαβήσουν για να αποκλιμακωθεί η κρίση.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε τις δύο χώρες «να αποκαταστήσουν την άμεση επικοινωνία προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε λάθος υπολογισμός», σύμφωνα με εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

