Τη μεγαλύτερη αεροπορική τραγωδία της ιστορίας της βιώνει η Νότια Κορέα μετά τη συντριβή του Boeing 737-8AS της Jeju Air κατά την προσγείωσή του χωρίς να έχει κατεβάσει τους τροχούς στο αεροδρόμιο της Μουάν, με την εκτίμηση που υπάρχει να είναι ότι από τους 181 επιβαίνοντες, επέζησαν μόλις δύο άτομα.

Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 151 σοροί, 71 ανδρών, 71 γυναικών και εννέα που δεν έχει καταστεί να αναγνωριστούν, καθώς μετά την πρόσκρουση του αεροπλάνου σε τοιχίο, το Boeing μετατράπηκε σε μια φλεγόμενη μάζα.

Όπως έγινε γνωστό, εντοπίστηκε ήδη το μαύρο κουτί και τα δεδομένα της πτήσης αλλά ακόμα αναζητείται η συσκευή καταγραφής των συνομιλιών στο πιλοτήριο.

Προκλήθηκε από σύγκρουση με πουλιά εν πτήσει;

Για την ώρα η βασική θεωρία είναι ότι το αεροπλάνο συγκρούστηκε εν πτήσει με πουλιά, με αποτέλεσμα να προκληθεί δυσλειτουργία στο σύστημα των τροχών. Σύμφωνα με τον Guardian τη θεωρία αυτή φέρεται να έχει επιβεβαιώσει το ένα από τα άτομα που επέζησαν, το οποίο φέρεται να είπε στους διασώστες ότι όντως υπήρξε σύγκρουση με πουλιά.

«Βγήκε καπνός από τις μηχανές και μετά ακολούθησε έκρηξη» φέρεται να είπε στο πρακτορείο Yonhap η αεροσυνοδός κυρία Κου που διασώθηκε, ενώ η δεύτερη διασωθείσα, μια 33χρονη αεροσυνοδός είπε ότι δεν θυμάται τίποτα. Όταν, μάλιστα, έφτασε στο νοσοκομείο φέρεται να είπε στους γιατρούς «γιατί βρέθηκα εδώ;»

«Φορούσα τη ζώνη μου πριν την προσγείωση, μου φάνηκε ότι το αεροπλάνο προσγειώθηκε αλλά δεν θυμάμαι κάτι μετά από αυτό». Η ίδια έχει τραυματιστεί στον αριστερό ώμο και έχει χτυπήσει και στο κεφάλι.

A plane with 181 people has crashed at Muan Airport in South Korea. The firefighting agency reports only two survivors, with all others presumed dead. The Jeju Air flight, returning from Thailand, crashed during landing. Shane Hahm has the latest from Seoul. #BREAKING pic.twitter.com/wnKdnoJYxb