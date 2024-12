Ένα τραγικό αεροπορικό δυστύχημα σημειώθηκε την Κυριακή (29/12) στη Νότια Κορέα, με τουλάχιστον 124 από τους συνολικά 181 επιβάτες να ανασύρονται νεκροί από το αεροσκάφος που συνετρίβη στο αεροδρόμιο τη Μουάν.

Το πολύνεκρο δυστύχημα σημειώθηκε όταν το αεροσκάφος Boeing 737-800 με 181 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος που εκτελούσε το αεροδρόμιο της εταιρείας «Jeju Air» από την Μπανγκόκ προς το Μουάν, κατά την προσγείωσή του, γλίστρησε κατά μήκος του διαδρόμου και προσέκρουσε σε περίφραξη και σε τοίχο. Αμέσως μετά την πρόσκρουση τυλίχθηκε στις φλόγες.

Υπάρχουν φόβοι πως μόλις δυο άνθρωποι και οι δύο μέλη του πληρώματος είναι ζωντανοί, καθώς ανασύρθηκαν έχοντας της αισθήσεις τους όταν απεγκλωβίστηκαν από το ουραίο τμήμα του αεροσκάφους.

👀🚨BREAKING: Video capturing the last moments of Jeju Air Flight 2216's crash in South Korea has emerged. The plane was carrying 175 passengers along with 6 crew members. Current updates show 28 deaths and the successful rescue of two individuals.pic.twitter.com/5Uo1T4ihZI